Drasztikus a helyzet Bajorországban – Közelít hozzánk a front

Magyarországon jelenleg még nyárias az idő, sorozatban negyedik napja mérhető 30 fok feletti hőmérséklet több helyen, és a napsütést felhők sem zavarják. Ezzel szemben tőlünk nyugatra és északnyugatra már jelentősen lehűlt a levegő, a front felhőzetéből pedig sokfelé esik az eső.

Bajorországban különösen drasztikus a helyzet:

az alacsonyabban fekvő területeken helyenként a 10 fokot sem éri el a hőmérséklet, ami mintegy 20 fokkal alacsonyabb a magyarországi értékeknél.

A hidegfront hazánkba érkezése nem hoz ilyen mértékű lehűlést, de holnap a nyugati országrészben már 20 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. Szerdán pedig már csak a déli, délkeleti területeken haladhatja meg a hőmérséklet a 25 fokot, míg a tartósabban felhős, csapadékos vidékeken alig lesz 15 foknál melegebb.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images