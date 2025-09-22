  • Megjelenítés
Drasztikus a helyzet Bajorországban – Közelít hozzánk a front
Gazdaság

Drasztikus a helyzet Bajorországban – Közelít hozzánk a front

Portfolio
Jelentős hőmérsékletkülönbség alakult ki Közép-Európában egy lassan kelet felé haladó hidegfront miatt, amely hamarosan Magyarországra is megérkezik - írta meg az Időkép.

Magyarországon jelenleg még nyárias az idő, sorozatban negyedik napja mérhető 30 fok feletti hőmérséklet több helyen, és a napsütést felhők sem zavarják. Ezzel szemben tőlünk nyugatra és északnyugatra már jelentősen lehűlt a levegő, a front felhőzetéből pedig sokfelé esik az eső.

Bajorországban különösen drasztikus a helyzet:

az alacsonyabban fekvő területeken helyenként a 10 fokot sem éri el a hőmérséklet, ami mintegy 20 fokkal alacsonyabb a magyarországi értékeknél.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan hőség van Magyarországon, ami csak nyár közepén szokott: ma is rekord dőlhet

A hidegfront hazánkba érkezése nem hoz ilyen mértékű lehűlést, de holnap a nyugati országrészben már 20 fok alatt marad a csúcshőmérséklet. Szerdán pedig már csak a déli, délkeleti területeken haladhatja meg a hőmérséklet a 25 fokot, míg a tartósabban felhős, csapadékos vidékeken alig lesz 15 foknál melegebb.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
new york bank felhőkarcoló
Portfolio signature
Ezért nehéz recesszióba taszítani az Egyesült Államokat
Pénzcentrum
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility