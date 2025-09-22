Ecuador letarolja a kakaópiacot

Ecuador várhatóan 2026/27-re több mint 650 ezer tonna kakaót fog termelni, amivel megelőzheti Ghánát, és a világ második legnagyobb kakaótermelőjévé válhat az ecuadori kakaóexportőrök szövetségének elnöke szerint - írja a Reuters.

Az Anecacao vezetője, Ivan Ontaneda a Reutersnek elmondta, hogy a világpiaci kakaóárak meredek emelkedésének köszönhetően a termelők - állami és magánszektorbeli támogatással - egyre többet fektetnek be ültetvényeikbe, ami növekvő hozamokat eredményez.

A kakaó ára tavaly több mint duplájára emelkedett,

rekordmagas, tonnánkénti 12 000 dollár fölé, miután a nyugat-afrikai Elefántcsontparton és Ghánában - amelyek a világ kakaótermelésének mintegy felét adják - rosszul sikerült a betakarítás és betegségek sújtották az ültetvényeket.

A dél-amerikai termelés növekedése, ahol Ecuador a vezető termelő, segített kitölteni a kínálati hiányt, és az árak idén körülbelül egyharmadával csökkentek, bár történelmi viszonylatban továbbra is magasak maradtak.

Ontaneda szerint az ecuadori gazdák a világpiaci ár mintegy 90%-át kapják meg, míg Elefántcsontparton és Ghánában a termelők legjobb esetben is csak az ár 60-70%-át realizálják.

Ecuador termelése évek óta egyenletes növekedést mutat, míg Ghána termelése ingadozó volt

- nyilatkozta Ontaneda.

A Reuters által közzétett előrejelzés szerint Ghána, amely az illegális aranybányászat és a kakaóültetvényeken terjedő hajtásduzzadás betegség ellen küzd, 2025/26-ban mindössze 600 000 tonna kakaót fog termelni.

Ecuadorban a kakaót olyan agrárerdészeti rendszerekben termesztik, amelyek támogatják a biodiverzitást és kulcsfontosságúak a monokultúrás gazdálkodásban gyakori betegségek terjedésének megakadályozásában, amelyek Nyugat-Afrikában jellemzőek.

Az ecuadori kakaóültetvények jelenleg évi 800 kg termést hoznak hektáronként - jegyezte meg Ontaneda, hozzátéve, hogy az ország várhatóan több mint 570 000 tonna kakaót termel a 2025/26-os szezonban,

és az évtized végére elérheti a 800 000 tonnát.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio