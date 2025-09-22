Evakuálnak Olaszországban – Elmosta Milánót az Alessio ciklon

Az Alpok térségében hullámzó hidegfront különösen súlyos helyzetet teremtett Lombardiában. Milánó környékén vasárnap éjfél óta helyenként 150-200 millimétert meghaladó csapadékmennyiség zúdult le, ami gyorsan elárasztotta a város utcáit és aluljáróit.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Seveso patak is kilépett a medréből, melynek hatására egész városrészek kerültek víz alá.

Egy iskolát evakuálni kellett az áradás miatt.

A térségben jelenleg egy Alessio névre keresztelt mediterrán ciklon fejlődik, amely a következő napokban további jelentős esőzéseket okozhat Észak-Olaszországban és az Adria partvidékén. A Kárpát-medence is egyre inkább a ciklon előoldalára kerül, ami nedves léghullámokat hoz magával, így hazánkban is növekedni fog a csapadékhajlam a következő időszakban.

