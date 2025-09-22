  • Megjelenítés
Evakuálnak Olaszországban – Elmosta Milánót az Alessio ciklon
Evakuálnak Olaszországban – Elmosta Milánót az Alessio ciklon

Rendkívüli esőzések sújtják Észak-Olaszországot, ahol helyenként 200 millimétert is meghaladó csapadék hullott az Alpok déli lejtőin. Milánóban utcák és aluljárók kerültek víz alá, miközben Európa nyugati részén már az őszi időjárás vette át az uralmat - írja az Időkép.

Az Alpok térségében hullámzó hidegfront különösen súlyos helyzetet teremtett Lombardiában. Milánó környékén vasárnap éjfél óta helyenként 150-200 millimétert meghaladó csapadékmennyiség zúdult le, ami gyorsan elárasztotta a város utcáit és aluljáróit.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Seveso patak is kilépett a medréből, melynek hatására egész városrészek kerültek víz alá.

Egy iskolát evakuálni kellett az áradás miatt.

A térségben jelenleg egy Alessio névre keresztelt mediterrán ciklon fejlődik, amely a következő napokban további jelentős esőzéseket okozhat Észak-Olaszországban és az Adria partvidékén. A Kárpát-medence is egyre inkább a ciklon előoldalára kerül, ami nedves léghullámokat hoz magával, így hazánkban is növekedni fog a csapadékhajlam a következő időszakban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

