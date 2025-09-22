Figyelem: új csalás terjed a Facebookon!

A csalók a Meta Business Support nevében küldenek üzeneteket, amelyekben arra figyelmeztetik a felhasználókat, hogy fiókjukat zárolni fogják, ha nem lépnek gyorsan.
Az indoklás változatos: szokatlan IP-cím használata, közösségi irányelveket sértő névhasználat, vagy rosszindulatú sütiket tartalmazó kép feltöltése. Az üzenet szerint a fiókot már korlátozták, és ha a felhasználó 12 órán belül nem kattint az ellenőrzést ígérő linkre, végleg felfüggesztik azt.
A csalás több árulkodó jelet is tartalmaz,
a legszembetűnőbb a küldő neve: "Meta Business Suppotrs", ahol az utolsó szó helyesírási hibát tartalmaz.
Jelenleg számos ilyen hibásan írt nevű fiók létezik a platformon, amelyek valószínűleg korábbi áldozatok eltérített fiókjai.
További figyelmeztető jel a magyartalan, robotikus megfogalmazás. A legfontosabb vészjelzés azonban a külső oldalra mutató link. A Meta kizárólag facebook.com vagy meta.com végződésű linkeken keresztül kommunikál a felhasználókkal, és jelszót csak a bejelentkezési oldalon kér.
Valódi probléma esetén a Meta az alkalmazáson belül jelez és/vagy e-mailt küld, amelyben konkrét indoklást ad a fiók elleni intézkedésről.
A csalók által szabott rövid határidő is gyanús: céljuk, hogy a felhasználó pánikba essen és ne gondolja végig a helyzetet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
