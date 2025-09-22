  • Megjelenítés
Hajszálon múlt a szörnyű repülőgép-baleset
Hajszálon múlt a szörnyű repülőgép-baleset

Súlyos repülésbiztonsági incidens történt Nizzában, ahol egy tunéziai Nouvelair Airbus A320-as rossz futópályát közelített meg, és rendkívül alacsonyan repült el egy felszállásra készülő Easyjet gép felett, mielőtt megszakította volna a leszállást - számolt be az AIRportal.

Szeptember 21-én, vasárnap késő este veszélyes helyzet alakult ki a nizzai repülőtéren, amikor a Tuniszból érkező, Airbus A320-200 típusú repülőgép tévesen közelítette meg a futópályát.

A légiforgalmi irányítás a 04L jelű futópályára adott leszállási engedélyt a tunéziai járatnak, a személyzet azonban az azzal párhuzamos 04R pályára kezdte meg a megközelítést, ahol éppen egy másik repülőgép készült felszállásra.

Az Easyjet ugyancsak Airbus A320-200 típusú gépe eközben a Nantes-ba tartó járatot készült teljesíteni, és már a 04R futópályára gurult fel, amikor a Nouvelair repülőgépe alacsony magasságban átrepült felette, majd megszakította a leszállást.

Az AVHerald beszámolója szerint

a tunéziai gép mindössze 50 láb (körülbelül 15-16 méter) magasságban volt a futópálya felett, amikor átrepülte a pályaküszöböt.

Az Easyjet utasai rázkódást érzékeltek, amikor a tunéziai gép elhaladt felettük.

Az incidens után az Easyjet járata visszagurult a terminálhoz, és a járatot törölték. A Nouvelair gépe egy második, immár helyes megközelítést követően biztonságosan leszállt a 04L futópályán.

A repülőtér hivatalosan megerősítette az eseményt, és vizsgálat indult az eset körülményeinek tisztázására.

Címlapkép forrása: Shutterstock

