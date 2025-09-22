  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Kedden továbbra sem módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak - írja a holtankoljak.

A benzin és a gázolaj ára is változatlan marad.

Ma a következő átlagárak szerint tankolhatunk (2025.09.22-én):

  • 95-ös benzin: 588 Ft/liter 
  • Gázolaj: 590 Ft/liter 
