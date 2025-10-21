Megváltozott a szuperállampapír kiszállási költsége – jöhet még hasonló? Megszólalt az adósságkezelő

Október 1-től a MÁP Plusznak is 1%-ra emelkedett a kiszállási költsége, ez már a második szigorítás az egykori "szuperállampapír" történetében, így jelenleg egységesen 99 százalékos nettó árfolyamon vásárolja vissza az Államkincstár a lakossági állampapírokat. Az ÁKK folyamatosan monitorozza a helyzetet, és szükség esetén kész további lépéseket tenni – mondta a Portfolio-nak adott interjúban Hoffmann Mihály, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója. A legfrissebb fejlemények fényében utánajártunk, hogy miként viszonyul a kibocsátó ehhez a rendkívül kedvező visszavásárlási gyakorlathoz. Kérdéseinkre az ÁKK alapos válaszokat adott, amelyek értékesek lehetnek minden érintett befektető számára. Mutatjuk a konkrét számításokat is, hogy hogyan érintené a befektetéseket egy esetleges változtatás.

1 millió forintból 990 ezer forintot kaphatnak vissza a korán kiszálló befektetők

A lakossági állampapírok kínálatának októberi frissítésével egyidejűleg egy kisebb horderejű, de nem lényegtelen változtatás is történt az állampapírok piacán: minden lakossági papírra egységesen 99%-os nettó visszavásárlási árfolyamot határoztak meg az Államkincstárnál tartott befektetésekre. A legtöbb esetben ez nem jelent változást,

azonban a MÁP Plusz esetében 0,5 százalékponttal kedvezőtlenebb környezetet teremt a korábban megszokott, 99,5%-os visszavásárlási gyakorlatnál – ez már a második árfolyamcsökkentés a MÁP Plusz létrejötte óta.

A kötvény nettó árfolyama az idő múlásával felhalmozódó kamatok nélkül számított árfolyamot jelenti, melyet a névérték arányában lehet értelmezni, míg a felhalmozott kamatokat is tartalmazó értéket bruttó árfolyamnak nevezik. Például egy 3% kamatot fizető állampapír bruttó árfolyama fél év elteltével – változatlan, vízszintes hozamkörnyezetben – 101,5%-ra tehető, míg a nettó árfolyama a kibocsátás időpontjával megegyezően 100%. (Ezt a nettó árfolyamot csökkentheti a forgalmazó, amikor a befektető a futamidő vége előtt eladná az állampapírját.) Ha viszont a hozamkörnyezet változik, az a kötvények bruttó és nettó árfolyamára is hatással lehet, ami kockázatot jelent a befektető számára.