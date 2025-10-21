Megváltozott a szuperállampapír kiszállási költsége – jöhet még hasonló? Megszólalt az adósságkezelő

1 millió forintból 990 ezer forintot kaphatnak vissza a korán kiszálló befektetők
A lakossági állampapírok kínálatának októberi frissítésével egyidejűleg egy kisebb horderejű, de nem lényegtelen változtatás is történt az állampapírok piacán: minden lakossági papírra egységesen 99%-os nettó visszavásárlási árfolyamot határoztak meg az Államkincstárnál tartott befektetésekre. A legtöbb esetben ez nem jelent változást,
azonban a MÁP Plusz esetében 0,5 százalékponttal kedvezőtlenebb környezetet teremt a korábban megszokott, 99,5%-os visszavásárlási gyakorlatnál – ez már a második árfolyamcsökkentés a MÁP Plusz létrejötte óta.
A kötvény nettó árfolyama az idő múlásával felhalmozódó kamatok nélkül számított árfolyamot jelenti, melyet a névérték arányában lehet értelmezni, míg a felhalmozott kamatokat is tartalmazó értéket bruttó árfolyamnak nevezik. Például egy 3% kamatot fizető állampapír bruttó árfolyama fél év elteltével – változatlan, vízszintes hozamkörnyezetben – 101,5%-ra tehető, míg a nettó árfolyama a kibocsátás időpontjával megegyezően 100%. (Ezt a nettó árfolyamot csökkentheti a forgalmazó, amikor a befektető a futamidő vége előtt eladná az állampapírját.) Ha viszont a hozamkörnyezet változik, az a kötvények bruttó és nettó árfolyamára is hatással lehet, ami kockázatot jelent a befektető számára.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés