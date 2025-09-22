  • Megjelenítés
Itt a fontos kivétel Trump brutális intézkedése alól
Gazdaság

Itt a fontos kivétel Trump brutális intézkedése alól

Portfolio
A Trump-adminisztráció kivételt tehet az orvosokkal a magas képzettséget igénylő H-1B vízumok új, 100 000 dolláros díja alól - közölte a Bloomberg.

A Fehér Ház hétfőn közölte, hogy

az orvosok mentesülhetnek a Trump-adminisztráció által bevezetett új, 100 000 dolláros díj alól,

amelyet a magasan képzett munkavállalók H-1B vízumkérelmeihez kapcsolódóan vezettek be.

A rendelet lehetőséget biztosít potenciális mentességekre, amelyek vonatkozhatnak orvosokra és orvosrezidensekre is

- nyilatkozta Taylor Rogers, a Fehér Ház szóvivője a Bloomberg Newsnak küldött e-mailben.

Az orvosok korábban aggodalmuknak adtak hangot azzal kapcsolatban, hogy a magas vízumdíj elfojthatja a nemzetközi orvosi végzettséggel rendelkezők beáramlását az Egyesült Államokba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

