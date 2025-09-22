Itt az új csúcs az aranynál!

Az arany ára unciánként 3725 dolláros történelmi csúcsra emelkedett hétfőn,

miközben a befektetők a héten várható fontos amerikai inflációs adatokra és több jegybanki tisztviselő nyilatkozatára figyelnek, ezek irányt mutathatnak a további monetáris kilátásokkal kapcsolatban.

A Fed múlt héten végrehajtotta az idei első kamatcsökkentését, és jelezte, hogy a gyengülő munkaerőpiac miatt további lazításokra lehet számítani. A piacok jelenleg két további, egyenként 25 bázispontos csökkentést áraznak a jegybank idei fennmaradó, októberi és decemberi üléseire, a monetáris lazítás folytatódásába vetett várakozások pedig jelentős lendületet adtak az arany árfolyamának, amely idén eddig már több, mint 40%-kal emelkedett.

A mai emelkedés hátterében elsősorban a dollár gyengülése áll

- a zöldhasú jegyzése idén már közel 14 százalékot esett az euróval szemben.