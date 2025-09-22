  • Megjelenítés
Itt az új csúcs az aranynál!
Gazdaság

Itt az új csúcs az aranynál!

Portfolio
Ma is új történelmi csúcsra került az arany árfolyama, már az unciánkénti 3700 dollár fölött áll a jegyzés. A mai emelkedést elsősorban a dollár alulteljesítése hajtja.

Az arany ára unciánként 3725 dolláros történelmi csúcsra emelkedett hétfőn,

miközben a befektetők a héten várható fontos amerikai inflációs adatokra és több jegybanki tisztviselő nyilatkozatára figyelnek, ezek irányt mutathatnak a további monetáris kilátásokkal kapcsolatban.

A Fed múlt héten végrehajtotta az idei első kamatcsökkentését, és jelezte, hogy a gyengülő munkaerőpiac miatt további lazításokra lehet számítani. A piacok jelenleg két további, egyenként 25 bázispontos csökkentést áraznak a jegybank idei fennmaradó, októberi és decemberi üléseire, a monetáris lazítás folytatódásába vetett várakozások pedig jelentős lendületet adtak az arany árfolyamának, amely idén eddig már több, mint 40%-kal emelkedett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A mai emelkedés hátterében elsősorban a dollár gyengülése áll

- a zöldhasú jegyzése idén már közel 14 százalékot esett az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Kapcsolódó cikkünk

45 éve nem látott szinten a válságjelző indikátor – Jön a nagy összeomlás?

Ma dönt a kamatokról az amerikai jegybank - Mi lesz a befektetéseinkkel? Jöhet az esés?

Új csúcsra ment az aranyár

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
new york bank felhőkarcoló
Portfolio signature
Ezért nehéz recesszióba taszítani az Egyesült Államokat
Pénzcentrum
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility