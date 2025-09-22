  • Megjelenítés
Közel a semmiből az európai élmezőnyig: tíz év alatt tízszeresére nőtt a magyar megújulók teljesítménye
Közel a semmiből az európai élmezőnyig: tíz év alatt tízszeresére nőtt a magyar megújulók teljesítménye

Eddig soha nem látott szintet ért el a megújuló áramtermelők összes beépített teljesítménye Magyarországon - közölte az Energiaügyi Minisztérium.

Közel került a tíz gigawatt

A MAVIR szeptember eleji adatai szerint

9002,6 mW-ra nőtt a megújuló áramtermelők összes beépített kapacitása Magyarországon.

Éves szinten, 2024-hez képest eddig 860,3 MW többlet megújuló kapacitást telepítettek hazánkban. A kontextus kedvéért: 2015-ben ezen erőművek összteljesítménye (HMKE-vel és SCTE-vel együtt) összesen volt 839,9 MW - tehát 10 év alatt több mint tízszeresére nőtt a hazai megújulók kapacitása! A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) statisztikája szerint 2015 és 2024 között Európában a magyar megújuló beépített teljesítmény bővült a legnagyobb arányban, több mint nyolcszorosára.

A prímet a napelemes rendszerek viszik 8116,5 megawattal, amit a sorban a biomassza-biogáz (444,5), a szél (325,1), a víz (62,49), a hulladék (49,4) és a földhő (2,7) követ. A napelemek kiemelkedő teljesítmény értékhez hozzájárul az is, hogy a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) darabszáma - amelyek nagy része napelem - már meghaladta a 330 ezret. Ez azt is okozta, hogy ebben az évben az ország történelmében először volt 14 olyan nap, amikor Magyarország nettó áramexportőr volt.

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook

