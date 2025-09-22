Kritikus helyzet az acéliparban

Kati ter Horst, az Outokumpu elnök-vezérigazgatója a Reutersnek elmondta, hogy a lassuló globális kereslet miatt a jelenlegi európai uniós importkvóták túl magasak. Várakozásai szerint az Európai Bizottság októberben intézkedéseket jelent be az acélimport korlátozására a hazai gyártók védelme érdekében. Az új szabályozás a jövő nyáron lejáró jelenlegi védintézkedéseket váltja fel, és
akár egy negyedévvel korábban is életbe léphet.
A vezérigazgató szerint májusig a vállalkozások harmada váltott acélbeszállítót, míg augusztusban több száz származékos termék amerikai vámlistára kerülése bizonytalanságot okozott a berendezés- és gépvásárlók körében.
Az Outokumpu működteti az egyetlen olyan bányát Európában és Észak-Amerikában, amely krómot termel - ez egy kritikus fontosságú ásvány, amelyet a rozsdamentes acélgyártásban használnak, és mentesül az amerikai vámok alól. A vállalat kifejlesztett egy alacsony kibocsátású ötvözetet, amely 99% krómot tartalmaz a korábbi 53% helyett, és tervezi a termelés napi egy tonnára történő növelését egy hamarosan induló kísérleti üzemben a jelenlegi egy kilogrammról.
Ter Horst szerint a rozsdamentes acél hosszú távú trendjei továbbra is pozitívak, mivel a vásárlók - akik évente összesen 2,5 billió dolláros korróziós költségeket szeretnének csökkenteni és klímacéljaikat teljesíteni - ezt az anyagot fenntarthatóbbnak és erősebbnek tartják a hagyományos acélnál. A növekvő védelmi kiadások szintén támogatják ezt a trendet.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
