Kulcsfontosságú üzem nyitotta meg kapuit meg Európában - Ez az első fecske

A Neo Performance Materials 75 millió dolláros beruházással megnyitotta Európa első ritkaföldfém-mágnes gyártóüzemét Észtországban, amely az autóipar és a szélenergia szektor igényeit elégíti ki. Az új létesítmény pénteken kezdte meg a termelést, kezdetben évi 2000 tonnás kapacitással, ami több mint egymillió elektromos jármű vagy több mint 1000 tengeri szélturbina ellátására elegendő.

Rahim Suleman, a Neo vezérigazgatója szerint további növekedési lehetőségek vannak,

tekintettel Európa Kínától való nagyfokú függőségére a csúcstechnológiákban nélkülözhetetlen mágnesek terén.

A Financial Timesnak adott interjújában kiemelte, hogy az EU jelenleg mágnesszükségletének 98%-át Kínából szerzi be, ami "tarthatatlan", különösen mivel a kereslet várhatóan közel háromszorosára nő a következő évtizedben. A vállalat tervei szerint a termelést végül évi 5000 tonnára bővítik, hogy megfeleljen a növekvő igényeknek.

A Neo stratégiája összhangban van az EU célkitűzéseivel,

amely 2030-ra 40%-ra kívánja növelni a kritikus ásványok, például a ritkaföldfémek hazai feldolgozását, csökkentve ezzel a Kínától való függőséget.

Az északkeleti Narvában található új létesítmény létrehozását az EU 18,7 millió eurós támogatással segítette.

Az itt gyártott ritkaföldfém-mágnesek nélkülözhetetlenek a növekedéshez és az innovációhoz

- nyilatkozta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Az üzem hivatalos megnyitójával egyidejűleg a Neo bejelentette, hogy szerződéseket kötött a német autóipari beszállítókkal, a Schaefflerrel és a Bosch-sal.

Kristen Michal észt miniszterelnök a gyár megnyitóünnepségén úgy jellemezte a létesítményt, mint

a nyugati világban valaha épített legköltséghatékonyabb mágnesgyár.

Az üzem a Neo meglévő észtországi ritkaföldfém-szeparációs létesítménye mellett helyezkedik el.

