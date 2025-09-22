  • Megjelenítés
Kulcsfontosságú üzem nyitotta meg kapuit meg Európában - Ez az első fecske
Gazdaság

Kulcsfontosságú üzem nyitotta meg kapuit meg Európában - Ez az első fecske

Portfolio
A Neo Performance Materials 75 millió dolláros beruházással megnyitotta Észtországban az első európai ritkaföldfém-mágnes gyártóüzemét, amely az autóipar és a szélenergiai szektor igényeit szolgálja ki - írta meg a Mining.

A Neo Performance Materials 75 millió dolláros beruházással

megnyitotta Európa első ritkaföldfém-mágnes gyártóüzemét Észtországban,

amely az autóipar és a szélenergia szektor igényeit elégíti ki. Az új létesítmény pénteken kezdte meg a termelést, kezdetben évi 2000 tonnás kapacitással, ami több mint egymillió elektromos jármű vagy több mint 1000 tengeri szélturbina ellátására elegendő.

Rahim Suleman, a Neo vezérigazgatója szerint további növekedési lehetőségek vannak,

tekintettel Európa Kínától való nagyfokú függőségére a csúcstechnológiákban nélkülözhetetlen mágnesek terén.

A Financial Timesnak adott interjújában kiemelte, hogy az EU jelenleg mágnesszükségletének 98%-át Kínából szerzi be, ami "tarthatatlan", különösen mivel a kereslet várhatóan közel háromszorosára nő a következő évtizedben. A vállalat tervei szerint a termelést végül évi 5000 tonnára bővítik, hogy megfeleljen a növekvő igényeknek.

A Neo stratégiája összhangban van az EU célkitűzéseivel,

amely 2030-ra 40%-ra kívánja növelni a kritikus ásványok, például a ritkaföldfémek hazai feldolgozását, csökkentve ezzel a Kínától való függőséget.

Az északkeleti Narvában található új létesítmény létrehozását az EU 18,7 millió eurós támogatással segítette.

Az itt gyártott ritkaföldfém-mágnesek nélkülözhetetlenek a növekedéshez és az innovációhoz

- nyilatkozta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Az üzem hivatalos megnyitójával egyidejűleg a Neo bejelentette, hogy szerződéseket kötött a német autóipari beszállítókkal, a Schaefflerrel és a Bosch-sal.

Kristen Michal észt miniszterelnök a gyár megnyitóünnepségén úgy jellemezte a létesítményt, mint

a nyugati világban valaha épített legköltséghatékonyabb mágnesgyár.

Az üzem a Neo meglévő észtországi ritkaföldfém-szeparációs létesítménye mellett helyezkedik el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Óriáshajóval keresik a tengerfenéken a gyémántot Namíbiánál
Gazdaság
Új aranylázként emlegették, most bebukhat ez az izgalmas sztori
Pénzcentrum
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility