Még zajlik a hibaelhárítás a Keleti pályaudvaron

A győri fővonalon közlekedő Scarbantia, Savaria, Arrabona, Dráva és Mura InterCity járatok, valamint a bécsi EuroCityk továbbra is Budapest-Kelenföldről indulnak és oda érkeznek.

A Bukarestből Bécsbe tartó Dacia EuroCity és a Csapról Bécsbe közlekedő Hortobágy EuroCity a Keleti pályaudvar érintése nélkül közlekedik, az utasok Kelenföldön szállhatnak fel ezekre a járatokra. A Dacia EC a nemzetközi késés miatt mintegy 110-115 perces késéssel közlekedik.

A Keleti pályaudvar és Kelenföld közötti utazáshoz az M4-es metró vehető igénybe, amelyen hétfőn is érvényesek a vasúti menetjegyek.

Pozitív változás, hogy a pécsi fővonalon közlekedő Mecsek és kaposvári InterCity járatok hétfőtől ismét a Keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. A Budapest–Hatvan–Miskolc és a Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba vonalakon közlekedő elővárosi és távolsági vonatok menetrendjében hétfőn várhatóan már nem lesz változás.

Vasárnap délután fokozatosan indult újra a forgalom a Keleti pályaudvaron. Először a motorvonattal közlekedő egri, gyöngyösi és elővárosi járatok tértek vissza, majd a távolsági vonatok következtek. A menetrend szerinti forgalom teljes helyreállása a vasárnapi közlemény szerint hétfő reggelre volt várható.

A forgalom újraindítása elhúzódott, mert a pályaudvar újbóli áram alá helyezése során bizonyos váltók működésén állítani kellett.

