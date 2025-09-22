  • Megjelenítés
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: az ország egyik felében holnap vége a kánikulának
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: az ország egyik felében holnap vége a kánikulának

Az ország nyugati területein véget ér a szeptemberhez képest szokatlanul meleg időjárás, azonban az ország délkeleti régióiban még marad a kánikula, derül ki a HungaroMet friss időjárás-előrejelzéséből.

A következő napokban egy úgynevezett meleg szálítószalag, és az Olaszországban extrém esőzéseket okozó Alessio névre keresztelt ciklon fogja meghatározni hazánk időjárását.

Ugyan hazánkban az olaszországihoz hasonló hatalmas csapadékmennyiségre nem kell számítani, a hétfő éjszakai órákban az északnyugati tájakon megnövekszik a felhőzet és esőzésre is lehet számítani, 12 és 18 Celsius-fok közötti átlaghőmérséklet mellett.

Szerdán napközben Magyarország nyugati, észak-nyugati harmadában felhősebb lehet az idő, arrafelé kisebb esőzésekre lehet számítani. Keleten, dél-keleten ezzel szemben egyáltalán nem kell számítani csapadék kialakulására. Napközben egyre nagyobb területen élénkül meg az északira forduló szél.

A hőmérséklet tekintetében kifejezetten nagy lesz a kontraszt az országbam.

Míg a keleti területeken 23 és 32 Celsius-fok között alakul majd a maximumhőmérséklet, addig az észak-nyugati tájakon csupán 15 és 23 Celsius-fok közötti értékekre lehet számítani.

A jelenleg Olaszország felett tartózkodó Alessio ciklon nagyon lassan mozdul csak hazánk felé, így Magyarországon több hullámban okoz majd csapadékot. Csütörtökön

az alföldi tájakon zivatarok kialakulására lehet számítani.

