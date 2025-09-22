  • Megjelenítés
Megkezdődött Európa egyik legnagyobb akkumulátoros energiatároló létesítményének építése
Gazdaság

Megkezdődött Európa egyik legnagyobb akkumulátoros energiatároló létesítményének építése

Portfolio
A lengyel állami energetikai vállalat, a PGE megkezdte Európa egyik legnagyobb akkumulátoros energiatároló létesítményének építését Żarnowiecben, amely 262 MW teljesítménnyel és 981 MWh kapacitással fog rendelkezni - írta meg a Ceenergy News.

A PGE által épített létesítmény a vállalat żarnowieci szivattyús-tározós erőműve közelében fog működni, és a jövőbeli tengeri szélerőművek támogatását is szolgálja majd. A kivitelezésre a PGE a LG Energy Solution Wrocław céget választotta.

Minden szinten befektetünk az energiatároló rendszerek bővítésébe – a żarnowiecihez hasonló nagyméretű projektektől kezdve a kis, háztartási tárolóegységekig, amelyek stabilizálják a hálózatot és növelik a háztartási berendezések hatékonyságát

– nyilatkozta Paulina Hennig-Kloska lengyel klíma- és környezetvédelmi miniszter. A żarnowieci akkumulátoros energiatároló lesz a PGE első nagyméretű akkumulátoros létesítménye. A vállalat 2035-ös stratégiája szerint

a PGE több mint 18 gigawattórára (GWh) tervezi bővíteni tárolókapacitását,

amely akkumulátoros tárolókból (8 GWh), szivattyús-tározós erőművekből (10 GWh) és hőtárolókból (körülbelül 0,5 GWh) fog állni. A következő 10 évben a PGE 14 milliárd złotyt (3,3 milliárd eurót) szándékozik fordítani az energiatárolási szegmens fejlesztésére.

A kormány további célja, hogy a parlamenti ciklus végéig 200 000 lengyel otthon rendelkezzen saját energiatároló rendszerrel.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum - érdemes sietni, hiszen hatalmas az érdeklődés:
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2186731468-árufuvarozás-infrastruktúra-ipar-konténer-logisztika-szállítás-teherszállítás-vasút
Gazdaság
Megbénult Európa legfontosabb szárazföldi összeköttetése Kínával
Pénzcentrum
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility