Megkezdődött Európa egyik legnagyobb akkumulátoros energiatároló létesítményének építése

A PGE által épített létesítmény a vállalat żarnowieci szivattyús-tározós erőműve közelében fog működni, és a jövőbeli tengeri szélerőművek támogatását is szolgálja majd. A kivitelezésre a PGE a LG Energy Solution Wrocław céget választotta.
Minden szinten befektetünk az energiatároló rendszerek bővítésébe – a żarnowiecihez hasonló nagyméretű projektektől kezdve a kis, háztartási tárolóegységekig, amelyek stabilizálják a hálózatot és növelik a háztartási berendezések hatékonyságát
– nyilatkozta Paulina Hennig-Kloska lengyel klíma- és környezetvédelmi miniszter. A żarnowieci akkumulátoros energiatároló lesz a PGE első nagyméretű akkumulátoros létesítménye. A vállalat 2035-ös stratégiája szerint
a PGE több mint 18 gigawattórára (GWh) tervezi bővíteni tárolókapacitását,
amely akkumulátoros tárolókból (8 GWh), szivattyús-tározós erőművekből (10 GWh) és hőtárolókból (körülbelül 0,5 GWh) fog állni. A következő 10 évben a PGE 14 milliárd złotyt (3,3 milliárd eurót) szándékozik fordítani az energiatárolási szegmens fejlesztésére.
A kormány további célja, hogy a parlamenti ciklus végéig 200 000 lengyel otthon rendelkezzen saját energiatároló rendszerrel.
