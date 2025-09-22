Nagy változás jön a magyar egészségügyben: a szakemberek szerint nőni fognak a várólisták több vizsgálat esetén is

Portfolio Private Health Forum 2025 A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!

A Pozitron Diagnosztikai Központ ügyvezetője, Kókay András a változás kapcsán elmondta, hogy a lépés leginkább a daganatos pácienseket érintheti majd. A fővárosi szolálgatónál novemberre és decemberre nem adnak már időpontot közfinanszírozott ellátásra, pedig

CT-vizsgálatra nagyjából 200-an, MR-re pedig több mint 300-an próbáltak meg időpontot foglalni a fenti időszakra.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, 2025 novemberétől a magánegészségügyi szolgáltatók nem végezhetnek közfinanszírozott képalkotó vizsgálatokat. Ennek következtében

az állam már meg is kezdte a magánszolgáltatók eszközeinek felvásárlását.

A két éve hozott döntés értelmében a jövőben kizárólag állami, egyházi vagy önkormányzati fenntartású intézmények végezhetnek majd közfinanszírozott CT- és MR-vizsgálatokat.

Rékassy Balázs, egészségügyi közgazdász az ügy kapcsán kiemelte, hogyha a változásokban érintett orvosoknak és radiográfus asszisztenseknek egy része még át is megy a közfinanszírozott ellátásba, előfordulhat, hogy az addig teljesítményarányos fizetésért a magánegészségügyben dolgozó szakemberek az állami szférában már nem lesznek közvetlenül érdekeltek abban, hogy minél hosszabban, minél több vizsgálatot végezzenek el a vizsgálatokat.

A szakember szerint főleg az onkológia terén növekedhenek majd a várólisták az országban a döntés hatására.

