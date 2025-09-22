  • Megjelenítés
Nagy változás jön a magyar egészségügyben: a szakemberek szerint nőni fognak a várólisták több vizsgálat esetén is
Gazdaság

Nagy változás jön a magyar egészségügyben: a szakemberek szerint nőni fognak a várólisták több vizsgálat esetén is

Portfolio
A kormány döntése nyomán idén novembertől a magánegészségügyi-szolgáltatók nem végezhetnek Magyarországon közfinanszírozott vizsgálatokat. Az RTL Híradónak nyilatkozó szakemberek szerint a várólisták, különösen az onkológiai vizsgálatok esetén, nőni fognak országszerte.
Portfolio Private Health Forum 2025
A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!
Információ és jelentkezés

A Pozitron Diagnosztikai Központ ügyvezetője, Kókay András a változás kapcsán elmondta, hogy a lépés leginkább a daganatos pácienseket érintheti majd. A fővárosi szolálgatónál novemberre és decemberre nem adnak már időpontot közfinanszírozott ellátásra, pedig

CT-vizsgálatra nagyjából 200-an, MR-re pedig több mint 300-an próbáltak meg időpontot foglalni a fenti időszakra.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, 2025 novemberétől a magánegészségügyi szolgáltatók nem végezhetnek közfinanszírozott képalkotó vizsgálatokat. Ennek következtében

az állam már meg is kezdte a magánszolgáltatók eszközeinek felvásárlását.

A két éve hozott döntés értelmében a jövőben kizárólag állami, egyházi vagy önkormányzati fenntartású intézmények végezhetnek majd közfinanszírozott CT- és MR-vizsgálatokat.

Kapcsolódó cikkünk

Heteken belül változás jön a magyar egészségügyben: vásárlásba kezdett az állam

Rékassy Balázs, egészségügyi közgazdász az ügy kapcsán kiemelte, hogyha a változásokban érintett orvosoknak és radiográfus asszisztenseknek egy része még át is megy a közfinanszírozott ellátásba, előfordulhat, hogy az addig teljesítményarányos fizetésért a magánegészségügyben dolgozó szakemberek az állami szférában már nem lesznek közvetlenül érdekeltek abban, hogy minél hosszabban, minél több vizsgálatot végezzenek el a vizsgálatokat.

A szakember szerint főleg az onkológia terén növekedhenek majd a várólisták az országban a döntés hatására.

Kapcsolódó cikkünk

Százezrek élete változhat meg Magyarországon - Mi az egészséges élet titka?

Fájdalmas valóság: eltűnt a profit a magyar magánegészségügyből - Mégis mi folyik itt?

Alacsony a céges költések aránya a magánegészségügyi kiadásokban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Márciustól egy futópályával üzemel a Liszt Ferenc reptér
Gazdaság
Hajszálon múlt a szörnyű repülőgép-baleset
Pénzcentrum
Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility