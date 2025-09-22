  • Megjelenítés
Olyan hőség van Magyarországon, ami csak nyár közepén szokott: ma is rekord dőlhet
Olyan hőség van Magyarországon, ami csak nyár közepén szokott: ma is rekord dőlhet

Az országos átlaghőmérséklet közel 10 fokkal haladta meg tegnap a szokásos értéket, miközben a mai nap is rendkívüli meleget hoz, akár napi rekord is születhet - számolt be a HungaroMet Zrt..

A vasárnapi maximum hőmérséklet országos átlagban 30,3 fok volt, ami közel 10 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. A csúcsértékek 27 és 33 fok között mozogtak,

a legmelegebb tíz helyszínre csak 32 fok feletti értékekkel lehetett bekerülni.

Az ilyen magas hőmérsékletek jellemzően az év legforróbb periódusában, július közepétől augusztus közepéig fordulnak elő. A hajnali órák némi enyhülést hoztak, azonban a szeles területeken a minimum hőmérséklet is meghaladta a 15 fokot.

A hétfői nap folyamán sem várható lehűlés, sőt, a napi maximum-hőmérsékleti rekord megdőlésére is van esély.

Túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk csapadék nélkül, legfeljebb kevés fátyolfelhővel.

A déli, délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon és az Alföldön több helyen élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A nappali csúcshőmérséklet várhatóan 27 és 32 fok között alakul, míg késő estére 14 és 25 fok közé hűl le a levegő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

