Orbán Viktor: nem várunk Brüsszelre!

Az Európai Unióban (EU) jelenleg nem látom a megújulás lehetőségét, látom viszont a centrista törekvéseket és a korábban levitézlett politika visszatérését – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben. A kormányfő napirend előtti felszólalásában arra a következtetésre jutott, hogy nem érdemes várnunk Brüsszelre, meg kell teremtenie a kormánynak a saját nemzeti gazdaságpolitikát.

Miközben az Egyesült Államok és Kína folyamatosan fejlesztik a gazdaságukat, az EU még a visszafogott várakozásokhoz képest is gyenge teljesítményt mutat, teljesen kiütötte magát a globális hatalmak szűk klubjából – jelentette ki Orbán Viktor.

Magyarország nem adott felhatalmazást senkinek sem arra, hogy a nevében háborút viseljen. Az EU tagjaként senkivel nem állunk háborúban, így az Unió sem állhat

- szögezte le a kormányfő.

Magyarország energiabiztonsága kapcsán a miniszterelnök kijelentette, hogy a rezsicsökkentés fenntartásához elengedhetetlen az orosz földgáz és kőolaj.

Orbán szerint a jelenlegi brüsszeli gazdaságpolitika lassú, tétova és cselekvésképtelen, az előttünk álló hónapok súlyos kérdése lesz, hogy ezen tudnak-e változtatni. Hozzátette, hogy az Unió jelenlegi szerkezete alkalmatlan arra, hogy sikeressé tegye a tagállamok gazdaságát.

Nem látom az EU-ban azt a megújulási képességet, amire szükségünk lenne, de látom a centralista törekvéseket, a korábbi levitézlett politikai vezetést

- hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő szerint Magyarországnak megvan a képessége, hogy gyorsabban fejlődjön, ne az EU, hanem az USA és Ázsia pályáját kövesse

Miközben Amerika átrendezi a gazdaságát Kína gyorsvonattal húz el a lovaskocsink mellett

- érzékeltette a gazdasági helyzetet.

Orbán Viktor szerint a fentiek után arra a következtetésre kell jutnunk, hogy nem érdemes várnunk a kétséges irányú, kétséges minőségű és kétséges ütemezésű brüsszeli gazdaságpolitikára, helyette indítsuk el a saját nemzeti utat követő gazdaságpolitikánkat.

A beszéd második felében Orbán szót ejtett a kormány nyáron meghozott döntéseiről. Kiemelte például az árrésstopok és a kamatstop meghosszabbítását. utóbbi kapcsán hozzátette, hogy a bankok az Alkotmánybírósághoz fordultak, de a kormány ezt a konfliktust vállalja. Jelenleg ugyanis szerinte nem fogadhatja el a kormány a törlesztőrészletek mintegy 15%-os emelkedését 286 ezer hitelszerződés esetében.

Az uniós-amerikai vámmegállapodás kapcsán a miniszterelnök elmondta, hogy az NGM ipar- és munkahelyvédelmi akciótervet készített, melynek része a fix kamatozású hitellehetőség a kkv-knak, a munkáshitel program folytatása, emellett a munkáltatói terhek csökkentését tervezi a kormány. Utóbbival kapcsolatban nem árult el részleteket.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán