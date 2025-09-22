Orbán Viktor: nem várunk Brüsszelre!

Miközben az Egyesült Államok és Kína folyamatosan fejlesztik a gazdaságukat, az EU még a visszafogott várakozásokhoz képest is gyenge teljesítményt mutat, teljesen kiütötte magát a globális hatalmak szűk klubjából – jelentette ki Orbán Viktor.
Magyarország nem adott felhatalmazást senkinek sem arra, hogy a nevében háborút viseljen. Az EU tagjaként senkivel nem állunk háborúban, így az Unió sem állhat
- szögezte le a kormányfő.
Magyarország energiabiztonsága kapcsán a miniszterelnök kijelentette, hogy a rezsicsökkentés fenntartásához elengedhetetlen az orosz földgáz és kőolaj.
Orbán szerint a jelenlegi brüsszeli gazdaságpolitika lassú, tétova és cselekvésképtelen, az előttünk álló hónapok súlyos kérdése lesz, hogy ezen tudnak-e változtatni. Hozzátette, hogy az Unió jelenlegi szerkezete alkalmatlan arra, hogy sikeressé tegye a tagállamok gazdaságát.
Nem látom az EU-ban azt a megújulási képességet, amire szükségünk lenne, de látom a centralista törekvéseket, a korábbi levitézlett politikai vezetést
- hangsúlyozta Orbán Viktor.
A kormányfő szerint Magyarországnak megvan a képessége, hogy gyorsabban fejlődjön, ne az EU, hanem az USA és Ázsia pályáját kövesse
Miközben Amerika átrendezi a gazdaságát Kína gyorsvonattal húz el a lovaskocsink mellett
- érzékeltette a gazdasági helyzetet.
Orbán Viktor szerint a fentiek után arra a következtetésre kell jutnunk, hogy nem érdemes várnunk a kétséges irányú, kétséges minőségű és kétséges ütemezésű brüsszeli gazdaságpolitikára, helyette indítsuk el a saját nemzeti utat követő gazdaságpolitikánkat.
A beszéd második felében Orbán szót ejtett a kormány nyáron meghozott döntéseiről. Kiemelte például az árrésstopok és a kamatstop meghosszabbítását. utóbbi kapcsán hozzátette, hogy a bankok az Alkotmánybírósághoz fordultak, de a kormány ezt a konfliktust vállalja. Jelenleg ugyanis szerinte nem fogadhatja el a kormány a törlesztőrészletek mintegy 15%-os emelkedését 286 ezer hitelszerződés esetében.
Az uniós-amerikai vámmegállapodás kapcsán a miniszterelnök elmondta, hogy az NGM ipar- és munkahelyvédelmi akciótervet készített, melynek része a fix kamatozású hitellehetőség a kkv-knak, a munkáshitel program folytatása, emellett a munkáltatói terhek csökkentését tervezi a kormány. Utóbbival kapcsolatban nem árult el részleteket.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
