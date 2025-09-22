Óriási dolgot tehet a Covid-vakcina gyártója!

A Financial Times vasárnapi jelentése szerint a Pfizer 47,5 dollárt fizetne részvényenként a New York-i székhelyű Metseráért, további 22,5 dolláros részvényenkénti kifizetéssel bizonyos teljesítménycélok elérése esetén.
A bejelentés akár már hétfőn megtörténhet, hacsak a tárgyalások nem hiúsulnak meg.
A felvásárlási tárgyalások mindössze néhány hónappal a biotechnológiai vállalat sikeres Nasdaq-debütálása után kezdődtek, ami jól mutatja a befektetők növekvő érdeklődését az új generációs fogyókúrás terápiákat fejlesztő cégek iránt.
A 47,5 dolláros részvényenkénti ajánlat körülbelül 42,5%-os prémiumot jelent a Metsera pénteki 33,32 dolláros záróárához képest, amely alapján a cég piaci értéke mintegy 3,5 milliárd dollár volt.
A fogyókúrás gyógyszerek iránti kereslet meredeken emelkedik, miközben a versenytársak, az Eli Lilly és a Novo Nordisk fokozzák harcukat a piaci dominanciáért. Egyes szakértők előrejelzése szerint a globális fogyókúrás gyógyszerpiac értéke a 2030-as évek elejére elérheti a 150 milliárd dollárt.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Boldog születésnapot, 6,5%-os alapkamat! Meddig marad az MNB szigora?
Egy éve nem változott a kamat.
Magyarország a világ egyik legnagyobb ingatlankiállítására készül
Fókuszban az ipar és a logisztika.
Az adósság elinflálásának művészete
Becsey Zsolt, az UniCredit Bank vezető közgazdászának írása.
Sokáig csak testépítők szedték, ám váratlan jó hatása lehet az agyra egy népszerű étrendkiegészítőnek
Nem csodaszer, de segíthet.
Felszállt az egyik még működő ősöreg B-29-es nehézbombázó, vallott a pilóta a legenda vezetéséről
80 éve ez jelentette a csúcstechnológiát.
Pofonegyszerű módszerrel csökkentenék a baleseteket az utakon: egy új tábla születőben?
Egy skót szállodatulajdonos ötlete terjed.
Megírta az igazságot a Covid-19-ről, négy év börtönt kapott az újságíró
Másodszor is elítélték.
Trump feltételt szabott a békéért, visszaszólt az egyik vezető európai hatalom
"Marginális jelentőségű" kérdést feszeget az amerikai elnök.
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Mennyit fogsz keresni?
Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?