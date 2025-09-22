  • Megjelenítés
Óriási dolgot tehet a Covid-vakcina gyártója!
Gazdaság

Portfolio
A Pfizer közel áll ahhoz, hogy egy 7,3 milliárd dolláros üzlet keretében felvásárolja a fogyókúrás gyógyszereket fejlesztő Metsera gyógyszergyártót. Ezzel a lépéssel a Pfizer nagy lépést tehetne a jövedelmező elhízás elleni gyógyszerpiac meghódítására.

A Financial Times vasárnapi jelentése szerint a Pfizer 47,5 dollárt fizetne részvényenként a New York-i székhelyű Metseráért, további 22,5 dolláros részvényenkénti kifizetéssel bizonyos teljesítménycélok elérése esetén.

A bejelentés akár már hétfőn megtörténhet, hacsak a tárgyalások nem hiúsulnak meg.

A felvásárlási tárgyalások mindössze néhány hónappal a biotechnológiai vállalat sikeres Nasdaq-debütálása után kezdődtek, ami jól mutatja a befektetők növekvő érdeklődését az új generációs fogyókúrás terápiákat fejlesztő cégek iránt.

A 47,5 dolláros részvényenkénti ajánlat körülbelül 42,5%-os prémiumot jelent a Metsera pénteki 33,32 dolláros záróárához képest, amely alapján a cég piaci értéke mintegy 3,5 milliárd dollár volt.

A fogyókúrás gyógyszerek iránti kereslet meredeken emelkedik, miközben a versenytársak, az Eli Lilly és a Novo Nordisk fokozzák harcukat a piaci dominanciáért. Egyes szakértők előrejelzése szerint a globális fogyókúrás gyógyszerpiac értéke a 2030-as évek elejére elérheti a 150 milliárd dollárt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

