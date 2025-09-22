Putyin törvényébe belerokkannak a moszkvai taxisok – Jön a 90-es évek feketepiaca

A luxus taxiszolgáltatás, a Wheely eltűnt Moszkva utcáiról, miután a bíróság elrendelte letiltását, mert megtagadta az utasadatok megosztását a biztonsági szolgálatokkal. Ezzel egy időben Szentpéterváron véglegesítették a külföldi taxisofőrök kitiltását, ami a város munkaerő-állományának felét érinti, míg a vezető fuvarmegosztó alkalmazás, a Yandex figyelmeztette ügyfeleit a dinamikus árazás bevezetésére.
Az egykor erősen versenyképes orosz taxipiac most állami ellenőrzés alatt álló monopóliummá alakul, amit az emelkedő árak, a szűkülő szolgáltatások és
a külföldi munkavállalókkal szembeni szisztematikus diszkrimináció jellemez.
Az árak már most 22%-kal magasabbak 2025-ben az előző évhez képest, egyes népszerű útvonalakon akár 70%-os emelkedéssel. Az iparági előrejelzések szerint a viteldíjak további 40-60%-kal emelkedhetnek, amikor 2026 márciusában életbe lépnek az új járműhonosítási szabályok.
A külföldi sofőrök eltávolítása felgyorsította a válságot. A 2024 márciusi Crocus City Hall terrortámadás után kialakult idegengyűlölő reakció hatására több mint 30 orosz régió tiltotta ki a külföldi állampolgárokat a taxivezetésből. Az iparági becslések szerint a külföldi teszik ki a nagyvárosok taxisofőreinek 60-70%-át és országszerte a taxisofőrök mintegy felét.
A Wheely bezárása jól mutatja a Kreml elszántságát, hogy felszámoljon minden olyan szolgáltatást, amely ellenáll az állami megfigyelésnek.
A vállalat, amelyet Anton Chirkunov, a korábbi permi kormányzó fia alapított, az adatvédelmet alapvető szolgáltatási jellemzőként hirdette. A bírósági dokumentumok szerint a Wheely-t azért tiltották le, mert megtagadta a csatlakozást Moszkva Egységes Regionális Navigációs Információs Rendszeréhez (ERNIS), amely megköveteli a sofőrök útlevéladatainak, a járművek valós idejű helyzetének és az utasok adatainak továbbítását a biztonsági ügynökségeknek.
Putyin elnök májusban aláírt egy törvényt, amely előírja, hogy 2026-tól minden taxinak Oroszországban kell készülnie vagy szigorú hazai tartalomkvótáknak kell megfelelnie. A szabályok gyakorlatilag Ladákra, Moskvics modellekre, néhány orosz gyártású elektromos autóra és bizonyos helyben összeszerelt kínai járművekre korlátozzák az üzemeltetőket, felváltva a ma domináns koreai, japán és európai autókat.
Az Orosz Kormány Elemző Központja figyelmeztet, hogy több mint 500 000 sofőr hagyhatja el az iparágat, ahelyett hogy drágább, alacsonyabb minőségű hazai járműveket vásárolna. Ugyanakkor a Ladát gyártó AvtoVAZ évi 40 000-60 000 járműből álló
foglyul ejtett piachoz juthat a politika révén.
A 130 000 betöltetlen sofőrállással országszerte a fuvarmegosztó alkalmazások erősen támaszkodnak az algoritmikus dinamikus árazásra, amely perceken belül megduplázhatja vagy megháromszorozhatja a viteldíjakat. A Yandex, amely a moszkvai piac 60%-át uralja, agresszív árazási algoritmusokkal maximalizálja bevételeit a szolgáltatás elérhetősége helyett.
A túlszabályozás, a külföldiek kitiltása és az áremelések az illegális taxihálózatok újjáéledéséhez vezettek. Tucatnyi Telegram-csoport köti össze közvetlenül az utasokat a sofőrökkel, lényegében újrateremtve az 1990-es években domináns informális taxihálózatokat. Ezek a hálózatok 30-50%-kal alacsonyabb árakat kínálnak a hivatalos szolgáltatásoknál, miközben a sofőröknek jobb keresetet biztosítanak a platformjutalékok kiküszöbölésével.
A taxiipar hanyatlása a modern Oroszország példázatává vált: egy olyan rendszerré, ahol az ellenőrzés fontosabb a hatékonyságnál, az idegengyűlölet az észszerű gazdasági megfontolásoknál, és a monopóliumok felváltják a versenyt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
