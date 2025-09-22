Régiós összefogás: Magyarország számára is fontos áramlobbi formálódik

Bulgária energiaügyi minisztériuma egy hároméves kompenzációs mechanizmus tervét terjesztette elő a nagy ipari villamosenergia-fogyasztók számára – közölte a tárca hétfőn. Eközben több dél-kelet európai ipari lobbiszervezet azt sürgeti, hogy az Európai Unió hozzon létre régiós szintű kompenzációs mechanizmust a magasabb áramárak enyhítésére.

Érkezik a segítség

Az első évben, 2026 júliusáig a tervezett támogatási keret elérheti a 108 millió eurót, amelyet az ország 2015-ben létrehozott rendszerbiztonsági alapja finanszírozna - írta meg a Montel. Ez az alap az erőművektől, kereskedőktől és rendszerüzemeltetőktől származó befizetésekből áll össze.

A javaslat - amelyet október végéig hagyhatnak jóvá - szerint

akár a felhasznált villamos energia 50%-át is fedezheti a támogatás,

ugyanakkor a végső ár 63,9 euró/MWh alá nem csökkenhet. Feltétel továbbá, hogy a vállalatok a kapott támogatás 50%-át dekarbonizációs beruházásokra fordítsák.

Bulgária ipari áramárai (2024 H2) az EU átlagának felel meg - forrás: eurostat

Régiós ipari lobbiszervezetek Bulgáriából, Görögországból és Romániából azt sürgetik, hogy

az Európai Unió hozzon létre régiós szintű kompenzációs mechanizmust,



mivel a délkelet-európai országokban a tőzsdei áramárak lényegesen magasabbak, mint Nyugat-Európában - köszönhetően részben az árfal jelenségnek, ami a magyarországi áramárakat is jelentősen befolyásolja. A bolgár energiaügyi miniszter a Montelnek úgy fogalmazott: „intenzív párbeszéd” indult idén a térség országai és az Európai Bizottság között a kérdésről.

Címlapkép forrása: Shutterstock