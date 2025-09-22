  • Megjelenítés
Rengett a föld San Franciscóban
Rengett a föld San Franciscóban

4,3-es erősségű földrengés rázta meg San Francisco környékét hétfő hajnalban, a Hayward-törésvonal közelében - írta a San Francisco Chronicle.

Hétfőn hajnali 3 óra előtt nem sokkal 4,3-as erősségű földrengés ébresztette fel San Francisco környékének lakosait. Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálatának (USGS) adatai szerint a rengés epicentruma Berkeley-ben, a Kaliforniai Egyetem kampusza közelében volt, és

a környéken erős rázkódást lehetett érezni.

Bár egyelőre nem tisztázott, melyik törésvonal okozta a földmozgást, a rengés a Hayward-törésvonal közelében történt, amely a kampusz mellett húzódik. A Kaliforniai Emlékmű Stadion közvetlenül a törésvonal felett helyezkedik el.

A földrengés erejét kezdetben 4,6-os magnitudóra becsülték, de az USGS hamarosan 4,3-ra módosította az értéket. Sok telefonon megszólalt a vészjelzés, bár néhány esetben csak a rengés közben vagy után érkezett meg a figyelmeztetés. Ez nem meglepő, hiszen közeli földrengés esetén a rengés hullámai gyakran gyorsabban érkeznek meg, mint a riasztások.

A San Francisco-i Tűzoltóság közlése szerint nem érkezett jelentés károkról.

A geológiai szakértők szerint a kisebb földrengések mindig magukban hordozzák annak csekély, körülbelül 5 százalékos esélyét, hogy három napon belül egy nagyobb rengés követi őket. Kisebb utórengések szintén előfordulhatnak.

