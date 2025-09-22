Százezrek élete változhat meg Magyarországon - Mi az egészséges élet titka?

Portfolio Private Health Forum 2025 A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!

Már nemcsak az egészséges életmóddal, diétával, fogyással kapcsolatos tippek terjednek szélsebesen az interneten és a közbeszédben, egy új trend van kibontakozóban: mindenki ért a longevityhez, vagyis ahhoz, hogy

mi a titka annak, hogy minél több életévet éljünk meg egészségesen.

Jól érzékelhető trend az is, hogy a hazai magánegészségügyi szolgáltatók körében is egyre erősebb ez a vonal: a megelőzés, valamint az átfogó szűrővizsgálatok jelentőségét hangsúlyozzák.

Kedvező fejlemény, hogy a magyarok, akiknek az életmódja, az egészséget veszélyeztető kockázati tényezők (dohányzás, elhízás, sportolás hiánya) halmozódása miatt is híresen rossz, látványosan elkezdtek érdeklődni a téma iránt. Ez egyúttal egy nagyon fontos szemléletváltásra is utal: ebben a témában ugyanis az egyén felelőssége felértékelődik, és a "betegnek", vagy célszemélynek súlyos kérdésekkel kell szembenéznie.

Az egészségügyről szóló diskurzus tehát ma már nemcsak a betegségügyről, a gyógyításról szól, hanem az egészségünkről, az egészség javításáról, ezért is tartjuk elengedhetetlennek, hogy az idei, kilencedik alkalommal megrendezendő Private Health Forumon is kiemelten foglalkozzunk ezzel az üggyel.

A konferencia IV. szekcióját ennek a témának szenteljük. Nem tekinthetünk el a hosszabb, egészségesebb élet pénzügyi vonatkozásaitól sem, elvégre Portfolio konferenciáról beszélünk, így Samu János, a Concorde Értékpapír vezérigazgató-helyettese felvillantja, hogy miként is kell befektetni, ha 100 évig akarunk élni. Ezt követően Baittrok Borbála, a 21 Kutatóközpont kutatási igazgatója exkluzív felméréseredményeket mutat be előadásában, az életmódváltásra fókuszálva.

Ezt követően pedig egy különleges kerekasztalbeszélgetésre invitáljuk az érdeklődőket, melynek moderátora Konstantin Norman személyi edző lesz. Normant sokan ismerhetik szókimondó, provokatív videóiról, hiszen a modern fitneszkommunikáció egyik legötletesebb alakja Magyarországon, sokan Mr. Kalóriadeficitnek is nevezik az általa vallott nézet alapján.

A beszélgetésben részt vesz Bana Richárd családorvos, aki 2019 és 2025 között Székely község vegyes praxisú családorvosi praxisában a gyakorlatban is alkalmazta a longevity szemléletet. Kiemelt fontosságúnak tartja a lakosság edukációját, ezért több mint tíz éve tudatosan építi a közösségi médián keresztül a szemléletformálást, hogy az egészségtudatos életmód minél szélesebb körben jó gyakorlattá váljon. Egyéni, közösségi és társadalmi szinten is azért dolgozik, hogy a világon minél több ember akár 15 egészséges évvel tovább élhessen. Azt vallja, hogy a longevity szemléletben a cél, hogy az időskor ne beteg öregkor legyen, hanem az egészséges kiteljesedés kora. "Ne várjuk meg a betegséget! Tegyünk az egészségünkért már egészségesen!" - üzeni mindenkinek.

Duda Ernő, a Medipredict alapítója, vállalkozó is elfogadta a felkérésünket, ő rendszeresen nyilatkozik ebben a témában és nagyhatású interjúkat ad, szakértőként nagyon sokan odafigyelnek a véleményére. Legutóbb egy videóinterjúban beszélt részletesen a daganatos betegségek kialakulásáról, gyógyításukról. "Egy csomószor felteszik azt a kérdést, hogy a genetika fontosabb vagy az életmód, és ez egy teljesen értelmezhetetlen kérdés, mert ezek iszonyatosan erősen összefüggnek. A kettőt együtt lehet értelmezni, és az életmóddal a rossz genetikát baromi erősen lehet ellensúlyozni" - magyarázta az interjúban. "Az emberek nem az alapján élik az életüket, hogy mi az optimális étrend vagy mi az optimális alvás. Sem te, sem én nem tartunk be mindent, ami ahhoz kell, hogy optimálisan maximalizáljuk az életet. Az a kérdés, hogy hol húzod meg a határt" - tette hozzá. Korábban az öregedésről is többször fejtette ki gondolatait, miszerint az öregedést teljesen megállítani nem tudjuk, ám gyorsítani és lassítani a jelenlegi ismereteinkkel igenis képesek vagyunk.

Fábián Lajos Károly ebben a kerekasztalbeszélgetésben orvosi minőségében lesz jelen. A szakember több interjút is adott az elmúlt egy évben a Portfolio-nak és jól mutatja a téma súlyát, hogy Fábián Lajos Károly is többször szóba hozta. 2024 szeptemberében sokat beszélt az egyének szerepéről és felelősségéről saját egészségük terén. "Hány elhízott, túlsúlyos, mozgásszegény életmódot élő honfitársunk sétálgat az utcán, kezében mindegy milyen cukros, vagy édesített üdítővel, étellel, itallal. Vagy tessék szétnézni egy élelmiszer áruház, vagy benzinkút polcain. Ma már tudományosan igazolt tény, hogy majd’ minden krónikus, nem fertőző betegségünk metabolikus (anyagcsere) okokra vezethető vissza, amelyek mind az életmódunkból adódó, tulajdonképpen magunk által választott betegségek, és többnyire mesterséges szénhidrát fogyasztásunk az oka" - jelezte. Majd azt is aláhúzta: "nincs olyan egészségügyi rendszer, és nincs olyan gyógyszer, ami a kontroll nélkül, állandóan evő, és rossz minőségű, magasan feldolgozott táplálékot fogyasztó, elhízott, keveset mozgó, esetleg dohányzó, alkoholizáló honfitársainkon segítene". Akkor jó hírnek nevezte, hogy a társadalom egy részében már érezhető az egészséges életmód iránti növekvő érdeklődés, és egyre többen élnek egyre tudatosabban, figyelve a táplálkozásukra, stresszre, alvásminőségükre, testmozgásra az egészséges életük meghosszabbítása érdekében. Személyes példájáról is részletesen beszélt akkor. Idén szeptemberben is interjút adott nekünk, melyben ismét szóba került a kérdés. Azt hangsúlyozta, hogy "a saját krónikus betegségeimet is meg tudtam fordítani 59 és 64 éves korom között, vagyis elmondhatom, hogy soha nem késő". "A nem fertőző krónikus betegségeink legalább 80%-a megelőzhető lenne, és azt is, hogy mindenki maga, az életmódjával okozza ezek nagy részét" - emelte ki. A Longevity Magazinnak is nyilatkozott nemrégiben a szakember, és azt mondta, hogy a krónikus betegségek döntő többsége: megelőzhető és visszafordítható.

A genetikai hatások szerepe túlértékelt

- emelte ki.

Szabó Adrienn dietetikus szintén nagyon ismert a közösségi médiában, de az elmúlt fél évben több nagyhatású videóinterjút is adott. Az egészséges étkezés kulcsa szakmai álláspontja szerint sokkal inkább a változatos, színes étrendben rejlik. "Mert a színes élelmiszerek tartalmazzák a szervezet számára jótékony hatású, vegyületeket (antioxidánsokat, polifenolokat, fitonutriensek), emellett a színanyagoknak szabadgyökkötő és ez által gyulladáscsökkentő kapacitásuk is van. Ráadásul a mikrobiom, vagyis a tápcsatornában élő baktériumok, vírusok és gombák számára is energiaforrást szolgáltatnak" - mondja. Ha pedig egészséges életmódról beszélünk, Szabó Adrienn kiemeli: nem az étkezés a minden.

Érdemes egy pillantást vetni a 2024-es Private Health Forum eredményeire:

