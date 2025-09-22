  • Megjelenítés
Váratlan változás a fogyasztói magatartásban
Váratlan változás a fogyasztói magatartásban

Az euróövezeti fogyasztók megváltoztatták vásárlási szokásaikat az amerikai vámok bevezetésének előrevetítése miatt - derül ki az Európai Központi Bank (EKB) tanulmányából, amelyet  az ESM kiskereskedelmi szakportál idézett.

Az EKB által közzétett kutatás szerint a fogyasztók mintegy 26 százaléka már elfordult az amerikai termékektől, míg 16 százalékuk általánosan csökkentette kiadásait. A magas jövedelmű háztartások inkább az amerikai áruk helyettesítését választják, míg az alacsonyabb jövedelműek a teljes költekezésüket fogják vissza.

A kiadáscsökkentés elsősorban a nem létfontosságú termékeket érinti, miközben az alapvető szükségletek fogyasztása nagyrészt változatlan maradt - állapította meg a központi bank.

Az euróövezeti fogyasztók, akik jelentős megtakarításokat halmoztak fel a pandémia óta eltelt években, egész évben óvatosak voltak vásárlásaikkal, mivel a vámokkal kapcsolatos bizonytalanság a gazdaság kulcsfontosságú részeit tartotta bizonytalanságban.

Az EKB arra is rámutatott, hogy egyes fogyasztók felfelé módosították inflációs várakozásaikat, beleértve a hosszabb távú kilátásokat is. Ez arra utal, hogy

a vámok, inflációra gyakorolt hatását nem feltétlenül tekintik átmenetinek.

A jelentés szerint a vámok bizonytalanságot okoznak, ami befolyásolja mind az egyéni háztartások döntéseit, mind a szélesebb gazdasági folyamatokat.

