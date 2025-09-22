  • Megjelenítés
Végre pont kerülhet a TikTok-ügy végére
Gazdaság

Végre pont kerülhet a TikTok-ügy végére

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök a héten várhatóan aláír egy végrehajtási rendeletet, amely kimondja, hogy a TikTok amerikai működésének kínai tulajdonostól való elválasztása megfelel a 2024-es törvényi követelményeknek - írja a Reuters.

A héten Donald Trump amerikai elnök várhatóan

aláír egy végrehajtási rendeletet, amely szerint a TikTok amerikai működésének elkülönítése a kínai tulajdonostól megfelel a 2024-es törvényi előírásoknak.

Az Egyesült Államok biztos abban, hogy Kína jóváhagyta az üzletet, és nem tervez további tárgyalásokat Pekinggel a részletekről - közölte egy fehér házi tisztviselő hétfőn egy telefonos sajtótájékoztatón. Hozzátette ugyanakkor, hogy mindkét félnek további dokumentumokat kell benyújtania a megállapodás véglegesítéséhez.

Trump igyekszik megakadályozni a 170 millió amerikai felhasználóval rendelkező rövid videós alkalmazás betiltását, miután a Kongresszus olyan törvényt fogadott el, amely 2025 januárjáig elrendeli a platform leállítását, ha amerikai eszközeit nem adja el a ByteDance tulajdonos.

Az elnök december közepéig elhalasztotta a törvény végrehajtását, miközben folynak az erőfeszítések a TikTok amerikai eszközeinek a globális platformtól való leválasztására, amerikai befektetők bevonására és annak biztosítására, hogy az új tulajdonosi struktúra megfeleljen a 2024-es törvényben előírt teljes leválasztás követelményeinek.

A TikTok ügyében múlt héten elért előrelépés ritka áttörést jelent a világ két legnagyobb gazdasága közötti hónapok óta tartó tárgyalásokban, amelyek célja egy széles körű kereskedelmi háború enyhítése.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, hogyan akarja Trump megmenteni a betiltás szélén álló alkalmazást

Trump a kínai elnökkel telefonált, a vámokról is egyeztetett a két vezető

Itt az első fordulat: olvadhat az USA és Kína közötti fagyos viszony?

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Konferencia ajánló

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Óriáshajóval keresik a tengerfenéken a gyémántot Namíbiánál
Gazdaság
Új aranylázként emlegették, most bebukhat ez az izgalmas sztori
Pénzcentrum
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility