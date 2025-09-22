Végre pont kerülhet a TikTok-ügy végére

Donald Trump amerikai elnök a héten várhatóan aláír egy végrehajtási rendeletet, amely kimondja, hogy a TikTok amerikai működésének kínai tulajdonostól való elválasztása megfelel a 2024-es törvényi követelményeknek - írja a Reuters.

Az Egyesült Államok biztos abban, hogy Kína jóváhagyta az üzletet, és nem tervez további tárgyalásokat Pekinggel a részletekről - közölte egy fehér házi tisztviselő hétfőn egy telefonos sajtótájékoztatón. Hozzátette ugyanakkor, hogy mindkét félnek további dokumentumokat kell benyújtania a megállapodás véglegesítéséhez.

Trump igyekszik megakadályozni a 170 millió amerikai felhasználóval rendelkező rövid videós alkalmazás betiltását, miután a Kongresszus olyan törvényt fogadott el, amely 2025 januárjáig elrendeli a platform leállítását, ha amerikai eszközeit nem adja el a ByteDance tulajdonos.

Az elnök december közepéig elhalasztotta a törvény végrehajtását, miközben folynak az erőfeszítések a TikTok amerikai eszközeinek a globális platformtól való leválasztására, amerikai befektetők bevonására és annak biztosítására, hogy az új tulajdonosi struktúra megfeleljen a 2024-es törvényben előírt teljes leválasztás követelményeinek.

A TikTok ügyében múlt héten elért előrelépés ritka áttörést jelent a világ két legnagyobb gazdasága közötti hónapok óta tartó tárgyalásokban, amelyek célja egy széles körű kereskedelmi háború enyhítése.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images