Végre vége a tilalomnak: újraindul a brazil csirkehús importja
Végre vége a tilalomnak: újraindul a brazil csirkehús importja

Az Európai Unió újra megnyitja piacát a brazil csirkehús előtt, feloldva a májusban bevezetett tilalmat, amelyet a Rio Grande do Sul államban kitört madárinfluenza miatt rendeltek el.

A brazil mezőgazdasági minisztérium hétfői közleménye szerint az EU fokozatosan indítja újra az importot keddtől kezdődően. Brazília minden régiója, kivéve Rio Grande do Sul államot, azonnal szállíthat az uniós piacra, míg az érintett állam nagy része október 2-től exportálhat újra.

Ezzel párhuzamosan Kína megkezdte a brazil egészségügyi ellenőrzési rendszer auditálását, ami kulcsfontosságú lépés a saját importtilalmának feloldása felé. Kína az utolsó jelentős importőr, amely még mindig fenntartja a korlátozásokat a brazil csirkehús-behozatalra a járványkitörés után.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

