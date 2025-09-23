A WHO riasztó jelentést tett közzé: olyan betegség pusztít, amely milliárdokat érint

A WHO kedden közzétett jelentése szerint óránként több mint ezren vesztik életüket világszerte magas vérnyomás okozta szívrohamban vagy infarktusban.
Óránként több mint ezren halnak meg világszerte infarktusban és magas vérnyomás okozta szívrohamban, pedig a halálesetek közül sok megelőzhető lenne
- hangsúlyozta genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a szervezet főigazgatója a 2024-es adatokra hivatkozva.
A főigazgató szerint az ENSZ-tagállamok rendelkeznek a szükséges eszközökkel a helyzet javítására. Kiemelte, hogy politikai akarat, célzott beruházások és az egészségügyi rendszerek reformja révén emberéletek millióit lehetne megmenteni. A WHO elemzése rámutat, hogy sokan azért nem kezelik a magas vérnyomással járó tüneteket, mert nem férnek hozzá megfelelő egészségügyi ellátáshoz, vagy hiányos információkkal rendelkeznek olyan kockázati tényezőkről, mint az alkoholfogyasztás és a dohányzás vérnyomásra gyakorolt hatásai. A kezeletlen magas vérnyomás olyan súlyos szövődményeket okozhat, mint a demencia vagy a vesebetegségek.
A jelentés kiemeli, hogy bár a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek a leghatékonyabb és leggazdaságosabb kezelési módszerek közé tartoznak,
az alacsony jövedelmű országok mindössze 28 százalékában biztosított a lakosság megfelelő hozzáférése ezekhez a készítményekhez.
Pozitív példaként említi a WHO Bangladest, a Fülöp-szigeteket és Dél-Koreát, amelyek jelentős előrelépéseket tettek a probléma kezelésében az elmúlt időszakban. A szervezet figyelmeztetése szerint a fejlődő országok egészségügyi rendszereire az elmúlt 15 évben mintegy 3,7 milliárd dollárnyi terhet róttak a részben magas vérnyomás okozta kardiovaszkuláris megbetegedések. Ez az érintett államok összesített GDP-jének két százalékát teszi ki. A WHO az optimális vérnyomásértéket 130/80 higanymilliméterben határozta meg.
