A WHO riasztó jelentést tett közzé: olyan betegség pusztít, amely milliárdokat érint

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) riasztó adatokat közölt a magas vérnyomás globális helyzetéről: 1,4 milliárd ember érintett, és közülük minden ötödik nem kezelteti magát, miközben évente 10 millió halálesetet okoz ez az állapot.

A WHO kedden közzétett jelentése szerint óránként több mint ezren vesztik életüket világszerte magas vérnyomás okozta szívrohamban vagy infarktusban.

- hangsúlyozta genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a szervezet főigazgatója a 2024-es adatokra hivatkozva.

A főigazgató szerint az ENSZ-tagállamok rendelkeznek a szükséges eszközökkel a helyzet javítására. Kiemelte, hogy politikai akarat, célzott beruházások és az egészségügyi rendszerek reformja révén emberéletek millióit lehetne megmenteni. A WHO elemzése rámutat, hogy sokan azért nem kezelik a magas vérnyomással járó tüneteket, mert nem férnek hozzá megfelelő egészségügyi ellátáshoz, vagy hiányos információkkal rendelkeznek olyan kockázati tényezőkről, mint az alkoholfogyasztás és a dohányzás vérnyomásra gyakorolt hatásai. A kezeletlen magas vérnyomás olyan súlyos szövődményeket okozhat, mint a demencia vagy a vesebetegségek.

A jelentés kiemeli, hogy bár a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek a leghatékonyabb és leggazdaságosabb kezelési módszerek közé tartoznak,

az alacsony jövedelmű országok mindössze 28 százalékában biztosított a lakosság megfelelő hozzáférése ezekhez a készítményekhez.

Pozitív példaként említi a WHO Bangladest, a Fülöp-szigeteket és Dél-Koreát, amelyek jelentős előrelépéseket tettek a probléma kezelésében az elmúlt időszakban. A szervezet figyelmeztetése szerint a fejlődő országok egészségügyi rendszereire az elmúlt 15 évben mintegy 3,7 milliárd dollárnyi terhet róttak a részben magas vérnyomás okozta kardiovaszkuláris megbetegedések. Ez az érintett államok összesített GDP-jének két százalékát teszi ki. A WHO az optimális vérnyomásértéket 130/80 higanymilliméterben határozta meg.

