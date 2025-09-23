Az 1 milliós fizetés már nem álom Magyarországon - Hatalmasak a bérkülönbségek

Bár idén is nőnek a fizetések Magyarországon, a bérkülönbségek egyre szembetűnőbbek. Miközben a statisztikák közel 10 százalékos átlagos emelkedést mutatnak, a valóságban a társadalom többsége jóval az átlagbér alatt keres. A jövedelmi szakadék a gazdagabb rétegek, valamint a szegényebb, hátrányos helyzetű térségek között kifejezetten jelentős. A magasabb jövedelműek bére már jóval 1 millió forint felett mozog, ugyanakkor sokaknak továbbra is bőven 400 ezer alatt van a keresete.

HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum Második alkalommal jön a HR (R)evolution konferencia, a munkaerőpiaccal és a meghatározó HR-trendekkel foglalkozó eseményünk november 26-án. Hatékonyságnövelés, fehér galléros külföldi munkavállalók, AI és a legfontosabb HR-folyamatokat érintő változások. Részletek a linken.

Idén közel 10%-kal növekszik az átlagbér Magyarországon, de az emelkedés üteme érezhetően lassult. Ráadásul hatalmasak a különbségek a szegények és a magasabb jövedelműek között, miközben a regionális szakadék is óriási.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 000 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt január és július között. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 9,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét. A dolgozók kétharmada azonban ennél kevesebbet keres, vagyis az átlagot a magas jövedelmű kisebbség húzza felfelé.

A jövedelmi egyenlőtlenségek tartósak, sőt, több jel arra utal, hogy a különbségek mélyülhetnek is.