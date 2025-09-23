Az 1 milliós fizetés már nem álom Magyarországon - Hatalmasak a bérkülönbségek

Idén közel 10%-kal növekszik az átlagbér Magyarországon, de az emelkedés üteme érezhetően lassult. Ráadásul hatalmasak a különbségek a szegények és a magasabb jövedelműek között, miközben a regionális szakadék is óriási.
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 000 forint, a nettó átlagkeresete 476 600 forint volt január és július között. A bruttó és a nettó átlagkereset egyaránt 9,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakának értékét. A dolgozók kétharmada azonban ennél kevesebbet keres, vagyis az átlagot a magas jövedelmű kisebbség húzza felfelé.
A jövedelmi egyenlőtlenségek tartósak, sőt, több jel arra utal, hogy a különbségek mélyülhetnek is.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Mekkorák a fizetési egyenlőtlenségek Magyarországon?
- Mennyire van leszakadva az alsóközéposztály az átlagtól?
- Tényleg milliókat kapnak a legjobban kereső dolgozók?
- Az ország mely járásai számítanak lemaradónak és hol lehet a legtöbbet keresni?
- Már vannak bruttó 1 milliós bér feletti járások.
- Bemutatjuk az összes járás kereseti adatait is.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés