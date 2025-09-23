  • Megjelenítés
Azonnal vidd vissza, ha megvetted: szennyezett lehet a kedvelt étcsokoládé
Gazdaság

Azonnal vidd vissza, ha megvetted: szennyezett lehet a kedvelt étcsokoládé

MTI
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte, hogy a forgalmazó Real Nature Kft. két Real Nature étcsokoládés termék visszahívását kezdeményezte rovarszennyezettség miatt.

A termékvisszahívás két terméket érintett:

  • A 5999536055323 vonalkóddal ellátott, meggy ízesítésű, 75 grammos Real Nature étcsokoládés terméket. Ennek a lejárati ideje 2026. szeptember 5.
  • A 599536055293 vonalkóddal ellátott, mandula ízesítésű 75 grammos Real Nature étcsokoládés terméket. Lejárati ideje 2026. április 29.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát a hatóság nyomon követi - jelezte az NKFH.

Kapcsolódó cikkünk

Mogyoró kerülhetett egy mogyorókrémbe, visszahívja a hatóság

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
015A2403
Gazdaság
Tőke, hitel, tőzsde: Székesfehérvárról indult a Portfolio és a KAVOSZ őszi országjárása
Pénzcentrum
700 ezer az átlagfizu: hiába a növekedés, sok magyar csak bottal ütheti a nagy gázsi nyomát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility