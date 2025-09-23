  • Megjelenítés
Beteljesült a jóslat: kifulladt az európai versenyképesség a kínai piacon
Gazdaság

Beteljesült a jóslat: kifulladt az európai versenyképesség a kínai piacon

Portfolio
A tavalyi kereskedelmi adatok alapján jól látszik, hogy az európai gazdaság versenyképessége egyre inkább elmarad Kína mögött. A Bloomberg beszámolójából kiderült, hogy mindez az ázsiai országba irányuló exportban mutatkozik meg leginkább, amelynek összértéke már a lengyeltől is elmarad. A kínai piacvesztés fő oka a szakértők szerint a technológiai lemaradás, az európai vállalatok pedig manapság már nem tanítanak kínai versenytársaiknak, hanem tanulnak tőlük.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az elmúlt évek kereskedelmi adatai alapján beigazolódni látszik Joerg Wuttke jóslata az európai versenyképességről és a kínai-európai külkereskedelemről. A különböző pozíciókban már több, mint 40 éve Kínában tevékenykedő közgazdász még a 2010-es évek elején fogalmazta meg előrejelzését, mely szerint Nyugat-Európa vállalatai rövid időn belül elvesztik kínai piacaik nagy részét, mert képtelenek lesznek lépést tartani helyi konkurenciával innovációt tekintve. 

Az európai termelők versenyképessége az elmúlt 10 évben fokozatosan romlott, miközben a nagy állami beruházások Kínában technológiai forradalmat indítottak el. Az innovációra épülő kínai feldolgozóipari vállalatok fokozatosan technológiai előnyre tettek szert európai riválisaikkal szemben (ez főleg a koronavírus-járványt követő években szembetűnő), amely az utóbbi szereplők piacrészesedésének csökkenéséhez vezetett.

A fordulat mértékét jól mutatja, hogy manapság az Európai Unió vállalatai már jóval nagyobb értékben exportálnak Lengyelországba, mint Kínába.

Márpedig a lengyel gazdaság mérete a kínainak csupán nagyjából 5 százalékát teszi ki. A 2024-es adatok alapján a kínai kivitel összértéke 223,3, míg a lengyelé 260,9 milliárd dollár volt.

A fenti ábrán is jól látszik, hogy az EU Kínába irányuló kivitele 2021-ben érte el a csúcsot, utána megindult a visszaesés. Az öreg kontinens exportőreit leginkább a kínai konkurencia erősödése állította kihívás elé, amely olyan szektorokban jelentkezett (például az autóiparban az elektromos autók megjelenésével), ahol az uniós vállalatok egyértelműen versenyképességi fölényben voltak helyi versenytársaikkal szemben.

Kína stratégiája az volt, hogy gyártási klasztereket hozott létre és olyan mértékben képezte ki mérnököket, vegyészeket és más szakmunkásokat, hogy azzal más gazdaságok nem tudnak versenyezni.

Wuttke szerint a nyugati vállalatok számára most az a feladat, hogy új technológiákat tanuljanak versenytársaiktól és csökkentsék lemaradásukat, ellenkező esetben ugyanis teljesen kiszorulhatnak az ázsiai ország piacáról.

Eközben Európa Kínából érkező importja továbbra is növekszik, ami miatt az unió idén nagy méretű kereskedelmi hiányt fog felhalmozni. Mindez várhatóan erősíteni fogja az EU-n belüli nyomást a vámok emelésére, bár a Kínával szemben fennálló ritkaföldfém-kitettség ezt jelentősen megnehezítheti.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Konferencia ajánló

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

SOPRON - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 23.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
taxi-taxisok-budapest
Gazdaság
Készülhetnek az autósok: szerdán taxistüntetések béníthatják meg Budapestet
Pénzcentrum
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility