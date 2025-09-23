Beteljesült a jóslat: kifulladt az európai versenyképesség a kínai piacon

Az elmúlt évek kereskedelmi adatai alapján beigazolódni látszik Joerg Wuttke jóslata az európai versenyképességről és a kínai-európai külkereskedelemről. A különböző pozíciókban már több, mint 40 éve Kínában tevékenykedő közgazdász még a 2010-es évek elején fogalmazta meg előrejelzését, mely szerint Nyugat-Európa vállalatai rövid időn belül elvesztik kínai piacaik nagy részét, mert képtelenek lesznek lépést tartani helyi konkurenciával innovációt tekintve.
Az európai termelők versenyképessége az elmúlt 10 évben fokozatosan romlott, miközben a nagy állami beruházások Kínában technológiai forradalmat indítottak el. Az innovációra épülő kínai feldolgozóipari vállalatok fokozatosan technológiai előnyre tettek szert európai riválisaikkal szemben (ez főleg a koronavírus-járványt követő években szembetűnő), amely az utóbbi szereplők piacrészesedésének csökkenéséhez vezetett.
A fordulat mértékét jól mutatja, hogy manapság az Európai Unió vállalatai már jóval nagyobb értékben exportálnak Lengyelországba, mint Kínába.
Márpedig a lengyel gazdaság mérete a kínainak csupán nagyjából 5 százalékát teszi ki. A 2024-es adatok alapján a kínai kivitel összértéke 223,3, míg a lengyelé 260,9 milliárd dollár volt.
A fenti ábrán is jól látszik, hogy az EU Kínába irányuló kivitele 2021-ben érte el a csúcsot, utána megindult a visszaesés. Az öreg kontinens exportőreit leginkább a kínai konkurencia erősödése állította kihívás elé, amely olyan szektorokban jelentkezett (például az autóiparban az elektromos autók megjelenésével), ahol az uniós vállalatok egyértelműen versenyképességi fölényben voltak helyi versenytársaikkal szemben.
Kína stratégiája az volt, hogy gyártási klasztereket hozott létre és olyan mértékben képezte ki mérnököket, vegyészeket és más szakmunkásokat, hogy azzal más gazdaságok nem tudnak versenyezni.
Wuttke szerint a nyugati vállalatok számára most az a feladat, hogy új technológiákat tanuljanak versenytársaiktól és csökkentsék lemaradásukat, ellenkező esetben ugyanis teljesen kiszorulhatnak az ázsiai ország piacáról.
Eközben Európa Kínából érkező importja továbbra is növekszik, ami miatt az unió idén nagy méretű kereskedelmi hiányt fog felhalmozni. Mindez várhatóan erősíteni fogja az EU-n belüli nyomást a vámok emelésére, bár a Kínával szemben fennálló ritkaföldfém-kitettség ezt jelentősen megnehezítheti.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Beteljesült a jóslat: kifulladt az európai versenyképesség a kínai piacon
Már Lengyelországba is többet exportál az EU, mint Kínába.
Támadást hárítottak el Amerika szívében – Megszólal Donald Trump
Az elnök beszédet tart az ENSZ előtt, veszélyes, koordinált támadásra kerülhetett volna sor.
A WHO riasztó jelentést tett közzé: olyan betegség pusztít, amely milliárdokat érint
Évente milliók halnak meg emiatt.
Két új európai országban nyit fióktelepet a Revolut
Több bejelentést is tett a neobank.
Az életével játszik, aki elhízott: ijesztő számok érkeztek
Már a WHO szerint is betegség az elhízás.
Property Investment Forum – Funkcióváltás, örökség és energiahatékonyság a fókuszban
A Property Investment Forum folytatódik!
Pozitív spirálba került ez a vidéki magyar nagyváros: rengetegen költöznek most ide
A „Új lehetőségek kapujában” című panelbeszélgetés Debrecen gazdasági fejlődésének ingatlanpiacra gyakorolt hatásait vizsgálta.
Világosan üzent az Európai Bizottság: pénzt és eszközt is ad Magyarországnak, csak váljon le az orosz gázról!
Az uniós végrehajtó testület fokozza a nyomást a kormányon.
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod