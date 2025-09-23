Beteljesült a jóslat: kifulladt az európai versenyképesség a kínai piacon

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az elmúlt évek kereskedelmi adatai alapján beigazolódni látszik Joerg Wuttke jóslata az európai versenyképességről és a kínai-európai külkereskedelemről. A különböző pozíciókban már több, mint 40 éve Kínában tevékenykedő közgazdász még a 2010-es évek elején fogalmazta meg előrejelzését, mely szerint Nyugat-Európa vállalatai rövid időn belül elvesztik kínai piacaik nagy részét, mert képtelenek lesznek lépést tartani helyi konkurenciával innovációt tekintve.

Az európai termelők versenyképessége az elmúlt 10 évben fokozatosan romlott, miközben a nagy állami beruházások Kínában technológiai forradalmat indítottak el. Az innovációra épülő kínai feldolgozóipari vállalatok fokozatosan technológiai előnyre tettek szert európai riválisaikkal szemben (ez főleg a koronavírus-járványt követő években szembetűnő), amely az utóbbi szereplők piacrészesedésének csökkenéséhez vezetett.

A fordulat mértékét jól mutatja, hogy manapság az Európai Unió vállalatai már jóval nagyobb értékben exportálnak Lengyelországba, mint Kínába.

Márpedig a lengyel gazdaság mérete a kínainak csupán nagyjából 5 százalékát teszi ki. A 2024-es adatok alapján a kínai kivitel összértéke 223,3, míg a lengyelé 260,9 milliárd dollár volt.

A fenti ábrán is jól látszik, hogy az EU Kínába irányuló kivitele 2021-ben érte el a csúcsot, utána megindult a visszaesés. Az öreg kontinens exportőreit leginkább a kínai konkurencia erősödése állította kihívás elé, amely olyan szektorokban jelentkezett (például az autóiparban az elektromos autók megjelenésével), ahol az uniós vállalatok egyértelműen versenyképességi fölényben voltak helyi versenytársaikkal szemben.

Kína stratégiája az volt, hogy gyártási klasztereket hozott létre és olyan mértékben képezte ki mérnököket, vegyészeket és más szakmunkásokat, hogy azzal más gazdaságok nem tudnak versenyezni.

Wuttke szerint a nyugati vállalatok számára most az a feladat, hogy új technológiákat tanuljanak versenytársaiktól és csökkentsék lemaradásukat, ellenkező esetben ugyanis teljesen kiszorulhatnak az ázsiai ország piacáról.

Eközben Európa Kínából érkező importja továbbra is növekszik, ami miatt az unió idén nagy méretű kereskedelmi hiányt fog felhalmozni. Mindez várhatóan erősíteni fogja az EU-n belüli nyomást a vámok emelésére, bár a Kínával szemben fennálló ritkaföldfém-kitettség ezt jelentősen megnehezítheti.

