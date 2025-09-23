Életjelet mutatott az eurózóna

A HCOB beszerzésimenedzser-indexe (BMI) szeptemberben 51,2-re emelkedett az augusztusi 51,0-ról, ami a kilencedik egymást követő hónapja a növekedésnek. A Reuters által készített közvélemény-kutatás 51,1-es értéket jósolt. (Az 50 feletti PMI-érték növekedést, az az alatti pedig visszaesést jelez.)
Az euróövezet továbbra is növekedési pályán van, de még messze vagyunk attól, hogy valódi lendületet lássunk
- nyilatkozta Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza. Az új megrendeléseket mérő kompozit index az 50 pontra csökkent az augusztusi 50,3-ról.
- A szolgáltatási szektor hajtotta a teljes bővülést, ahol a PMI 51,4-re emelkedett az augusztusi 50,5-ről, ami kilenc havi csúcsot jelent.
- Ezzel szemben a feldolgozóipar veszített lendületéből, mutatója 49,5-re csökkent az augusztusi 50,7-ről, így a zsugorodás tartományába került.
A felmérés éles különbséget mutatott a blokk két legnagyobb gazdasága között. Németországban szilárd növekedést regisztráltak, a tevékenység a 2023 májusa óta mért leggyorsabb ütemben bővült. Franciaországban ezzel szemben a gazdasági aktivitás a tizenharmadik egymást követő hónapban csökkent, a visszaesés üteme áprilisi óta a legmeredekebb volt.
A foglalkoztatás szintje szeptemberben stagnált, véget vetve a hat hónapos munkahelyteremtési sorozatnak, mivel a vállalatok reagáltak az új megrendelések hiányára.
A gyártók továbbra is csökkentették a munkahelyek számát, míg a szolgáltatási szektorban a munkaerő-felvétel hét havi mélypontra lassult.
Az inflációs nyomás enyhült a hónap során. A szolgáltatási szektor költséginflációja némileg enyhült, de a törékeny gazdasági háttér ellenére szokatlanul magas maradt. A gyártási inputköltségek három hónap után először csökkentek, míg a szolgáltatási cégek magas, bár enyhébb inflációs ütemet jelentettek, és áraikat a leggyengébb mértékben emelték május óta.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
