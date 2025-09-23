  • Megjelenítés
Fontos határidő elhalasztásáról döntött a MAVIR
Gazdaság

Fontos határidő elhalasztásáról döntött a MAVIR

Portfolio
A MAVIR fél évvel elhalasztja és 2026. szeptember 30-ára ütemezi át a magyar villamosenergia-rendszer csatlakozását az uniós MARI és PICASSO platformokhoz – közölte a rendszerirányító.

A két európai szintű kiegyenlítőenergia-platform célja, hogy

egységes, határokon átnyúló szabályozási piacot hozzon létre az egész kontinensen.

  • MARI: a manuális frekvenciatartalék (mFRR) közös, uniós szintű piaca. Itt a rendszerirányítók manuálisan aktiválható tartalékokat koordinálnak, amelyek a frekvencia és a rendszer stabilitás helyreállítását segítik.

  • PICASSO: az automatikus frekvenciatartalék (aFRR) közös európai platformja, amely valós időben, automatizáltan segíti az összeeurópai rendszer egyensúlyának megőrzését.

A MAVIR bejelentése alapján a szükséges informatikai fejlesztések tervezetten 2026. március 31-ig befejeződnek. Ezután alapos tesztidőszak kezdődik a hazai kiegyenlítő szabályozásban érintett piaci szereplők bevonásával, valamint a nemzetközi partnerekkel együttműködve.

A rendszerirányító hangsúlyozta: a projekt nem csupán egy IT-rendszer élesítését jelenti,

hanem jelentős átalakulást hoz a hazai kiegyenlítőenergia-piacon.

Ezért a MAVIR további workshopokat és szakmai egyeztetéseket tervez a piaci szereplők bevonásával, hogy minden résztvevő felkészülten csatlakozhasson.

Mindeközben

Fontos mérföldkőhöz érkezett az európai villamosenergia-piac: a Single Day-Ahead Coupling (SDAC) keretében a jelenlegi órás elszámolást 15 percesre váltják, amely rendszer szeptember 30-i kereskedési napon élesedik (2025. október 1-jei szállítási napra).

Ez a magyar árampiacra is kihatással lesz, hiszen a MAVIR, valamint a magyar áramtőzsdét üzemeltető HUPX is részese a kezdeményezésnek. A cél, hogy az árampiac jobban igazodjon a megújulók ingadozó termeléséhez, erősödjön a hálózat stabilitása, és a kereskedők nagyobb rugalmassággal alakíthassák portfóliójukat.

Negyedórás blokkokra vált Európa: szeptember végén élesedik az új rendszer Magyarországon is

Az energiapiac orosz rulettje: egyetlen negyedóra dönthet a vállalatok sorsáról

Címlapkép forrása: Shutterstock

