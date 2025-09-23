Friss kutatás: az egyik legnépszerűbb konyhai hozzávalóból már napi 7 gramm megvédheti az agyat a demenciától

Összesen 92 383 felnőtt bevonásával vizsgálták majdnem három évtizeden keresztül, hogy a népszerű konyhai hozzávaló milyen hatást gyakorol az agyra. Az eredmények alapján azt a megállapították, hogy
napi hét gramm olívaolaj elfogyasztása mintegy 28 százalékkal csökkenti a demenciával kapcsolatos halálozás kockázatát.
Úgy fogalmaztak, hogy ez a világ egyik leghatékonyabb agyserkentő étele, már napi egy teáskanálnyi mennyiség elfogyasztása komoly pozitív hatást gyakorolhat. Az is kiderült a tanulmányból, hogy a javallott mennyiséget melegvízzel elkeverve a legjobb használni.
Korábban már más tanulmányok is rávilágítottak arra, hogy az extra szűz olívaolaj pozitív hatást gyakorol az agyműködésre, mivel javítja a vér-agy gát működését, mindez a legfontosabb szerv keringését erősíti.
A népszerű konyhai hozzávaló a beltartalmának köszönheti az egészséges hatását, ugyanis olyan zsírokat és polifenolokat tartalmaznak, amelyek jótékony hatást gyakorolnak az emberi szervezetre. Már eddig is számtalan pozitív hatása ismert volt, így csökkenti a koleszterint, javítja a véráramlást, stresszcsökkentő hatása van. A polifenolok kifejezetten segítenek eltávolítani a béta-amiloid plakkokat és a tau-gubancokat is, amelyek az Alzheimer-kórhoz köthető mérgező fehérjék.
Azt írják, hogy az ideális olívaolaj kiválasztásához néhány szempontot figyelembe kell venni, így például legyen friss, hidegen sajtolt és sötét üvegben tárolt legyen. Az extra szűz olajakban van a legnagyobb egészséges zsír és polifenol tartalom. A megállapítás szerint a legjobb eredményt akkor lehet elérni,
ha reggel ébredés után egy teáskanálnyi olívaolajat kevernek el egy pohárnyi meleg vízben, majd ezt még az étkezés előtt elfogyasztani.
A túl forró víz nem ideális, mivel rontja a hatékonyságot. Szerintük ennek a rendszeres használata kifejezetten javítja a memóriát.
Címlapkép forrása: EU
