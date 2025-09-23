  • Megjelenítés
Hamarosan megszólal Varga Mihály az MNB mai döntéséről
Hamarosan megszólal Varga Mihály az MNB mai döntéséről

Portfolio
Délután három órától sajtótájékoztatót tart Varga Mihály, az MNB elnöke, aki a Monetáris Tanács mai ülésének hátteréről fog beszélni, illetve megindokolja a kamat tartását. Emellett érkezik a jegybank friss gazdasági előrejelzése és a hivatalos közlemény is.
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,5%-on tartotta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa, a jegybanknak nem is volt oka módosítani. A lazítást elsősorban a továbbra is cél feletti infláció akadályozza, és

várhatóan a következő hónapokban is így marad majd.

A szakértők szerint legkorábban 2025 végén vagy 2026 elején lehet tér a kamatcsökkentésre, kérdés, hogy akkor az árrésstopok kivezetése előtt megkockáztatja-e a lépést az MNB.

Mivel szeptember a háromhavonta esedékes Inflációs jelentés megjelenésének a hónapja, a mai ülésen a friss gazdasági előrejelzéseket is megtárgyalta a Monetáris Tanács. A szokásoknak megfelelően délután három órakor teszi közzé a jegybank negyedévente frissülő GDP- és inflációs prognózist (a teljes jelentés szokás szerint csütörtökön jelenik meg). Emellett szintén 15 órakor megismerhetjük a kamatdöntést indokló közleményt is, és ekkor kezdődik Varga Mihály elnök sajtótájékoztatója.

Az eseményekről a Portfolio élőben tudósít.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

