Hatalmas méretű állatok jelentek meg a világ egyik legfontosabb pénzügyi központjánál és ez súlyos gondokat okoz

Évről évre egyre több és több púpos bálna jelenik meg a New York előtti vizeken. Az American Princessről, egy önkéntesek által működtetett tengerkutató hajóról már egy ideje megfigyelik az egyre növekvő populációt. Elmondások szerint 2012-ben még mindössze 5 egyedet számoltak meg, mára már 470-nél is több bálna lehet. A gyorsan növekvő trend a fiatal, vándorló egyedeket a New York előtt fekvő öböl gazdag táplálkozási lehetőségei vonzzák. A legnagyobb gondot éppen ez jelenti:
Amikor táplálkoznak, nagyon elterelődik a figyelmük, és nem törődnek a hajókkal
– jelentette ki Chris St Lawrence természettudós.
Korábban ez a terület csak egy átvonuló szakasznak bizonyult, ám az elmúlt években a helyzet megváltozott, és egyre inkább itt megálltak táplálkozni is a bálnák. Ez a tény veszélyezteti a helyi hajóforgalmat. Teherhajók, tartályhajók, óceánjárók, halászhajók és rekreációs célú vízi járművek mind átszelik a púpos gerincesek táplálkozóhelyeit a New York-öbölben, ez nagyjából akkora, mint Svájc teljes területe. Hozzátették, hogy
a legtöbb társaság nem számít arra, hogy a hatalmas állatokkal találkoznak ezeken a vizeken.
A púpos bálnák vadászatának betiltása után a populáció lassan regenerálódott, a létszámuk növekedése valóságos sikertörténetet jelentett. A legnagyobb halálozási okot újabban az ütközések jelentik, amelyeket nagyméretű hajók okoznak.
Aparthoz nagyon közel élő menhaden [heringszerű hal] felszíni csoportjait látjuk, és szinte kizárólag fiatal bálnák táplálkoznak ezekben a valóban partközeli vizekben, akár 5 méter mélyen is
– jelentette ki Lesley Thorne, a Long Island-i Stony Brook Egyetem tengerkutatója.
A térségben egyre több olyan bálnát jegyeznek fel, amelyek sérüléseket szereztek. A megváltozott környezet egyik oka a gyorsan melegedő vizek, amelyek más haltípusokat csalogatnak a területre. A tanulmányok szerint jelentősen lehetne javítani a helyzeten, amennyiben a hajók csökkentenék a sebességüket, erre azonban eddig nem került sor az előírások között, így sokan nem is igazán törődnek az esetleges gondokkal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Új taktikára állt rá Oroszország: egyre gyakrabban csapnak le ezekre a célpontokra
A végső cél a gazdaság megbénítása lehet.
Kijev szerint is küszöbön az államcsőd, egyetlen kiutat látnak
Az IMF-fel tárgyal a háborús ország a megmentésről.
A NASA felfedezése minden eddigi elméletet felülír: lehetetlen tempóban növekszik a szupermasszív fekete lyuk
Ez megcáfolja az Eddington-határt.
Kaposvárra látogat a Portfolio és a Kavosz országjáró rendezvénysorozata: fókuszban a vállalatfinanszírozás
Ne maradjon le, még lehet jelentkezni, szeptember 30. Hotel Kapos
Fordulóponton a magyar ingatlanpiac
Megkezdődött a Portfolio Property Investment Forum 2025.
Nagy Márton, Hernádi Zsolt, Hegedüs Éva: két hét múlva jön a magyar gazdaság csúcstalálkozója
Közeleg a várva várt esemény.
Titkos részletek derültek ki: rengeteg Moszad-ügynököt vetettek be, így készült elő Jeruzsálem a háborúra
Merész kijelentések is elhangzottak.
Elmondta a NATO egyik legerősebb hatalma, meddig tarthat az ukrajnai háború – Új stratégia kellene a Nyugat számára?
Interjút adott a török elnök.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Közel fél millió Ft jóváírást is kaphatsz az Otthon Start mellé
Az Otthon Start hitel egy kedvező kamatozású támogatott kölcsön, amit az első lakásszerzők használhatnak ki. Már az első hetekben kiderült, hogy egy ilyen támogatott hitelnél is komoly verse
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod