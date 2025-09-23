Hatalmas méretű állatok jelentek meg a világ egyik legfontosabb pénzügyi központjánál és ez súlyos gondokat okoz

Évről évre egyre több és több púpos bálna jelenik meg a New York előtti vizeken. Az American Princessről, egy önkéntesek által működtetett tengerkutató hajóról már egy ideje megfigyelik az egyre növekvő populációt. Elmondások szerint 2012-ben még mindössze 5 egyedet számoltak meg, mára már 470-nél is több bálna lehet. A gyorsan növekvő trend a fiatal, vándorló egyedeket a New York előtt fekvő öböl gazdag táplálkozási lehetőségei vonzzák. A legnagyobb gondot éppen ez jelenti:

Amikor táplálkoznak, nagyon elterelődik a figyelmük, és nem törődnek a hajókkal

– jelentette ki Chris St Lawrence természettudós.

Korábban ez a terület csak egy átvonuló szakasznak bizonyult, ám az elmúlt években a helyzet megváltozott, és egyre inkább itt megálltak táplálkozni is a bálnák. Ez a tény veszélyezteti a helyi hajóforgalmat. Teherhajók, tartályhajók, óceánjárók, halászhajók és rekreációs célú vízi járművek mind átszelik a púpos gerincesek táplálkozóhelyeit a New York-öbölben, ez nagyjából akkora, mint Svájc teljes területe. Hozzátették, hogy

a legtöbb társaság nem számít arra, hogy a hatalmas állatokkal találkoznak ezeken a vizeken.

A púpos bálnák vadászatának betiltása után a populáció lassan regenerálódott, a létszámuk növekedése valóságos sikertörténetet jelentett. A legnagyobb halálozási okot újabban az ütközések jelentik, amelyeket nagyméretű hajók okoznak.

Aparthoz nagyon közel élő menhaden [heringszerű hal] felszíni csoportjait látjuk, és szinte kizárólag fiatal bálnák táplálkoznak ezekben a valóban partközeli vizekben, akár 5 méter mélyen is

– jelentette ki Lesley Thorne, a Long Island-i Stony Brook Egyetem tengerkutatója.

A térségben egyre több olyan bálnát jegyeznek fel, amelyek sérüléseket szereztek. A megváltozott környezet egyik oka a gyorsan melegedő vizek, amelyek más haltípusokat csalogatnak a területre. A tanulmányok szerint jelentősen lehetne javítani a helyzeten, amennyiben a hajók csökkentenék a sebességüket, erre azonban eddig nem került sor az előírások között, így sokan nem is igazán törődnek az esetleges gondokkal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images