Hirtelen törölték a programokat, bezárhat Budapest egyik legnépszerűbb éjszakai klubja
Hirtelen törölték a programokat, bezárhat Budapest egyik legnépszerűbb éjszakai klubja

Több híroldalon is beszámoltak róla, hogy az Erzsébet téri Akvárium szórakozóhely egy időre bezárhatja a kapuit a nagyközönség elől.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől (MNV) bérelt klub 2026 első hónapjairól minden egyes programját törölte, jelenleg a honlapja szerint 2025. december 30-án lesz az utolsó koncert, majd ezt követően csak 2026. március 10-én, ez több mint két hónapos üresjáratot jelent.

Korábban erre az időszakra is több program lett volna, de ezek eltűntek.

A Telex megkereste az Akváriumot is a kérdésekkel, azt a választ kapták, hogy az MNV felújításokat tervez a jelzett időszakban, ez pedig a működésre is hatást gyakorol. Az Akvárium 2014 óta bérli az ingatlant, a szerződés 15 évre szól, további 5 évnyi opciós lehetőséggel. A klub a közösségi médiában egyelőre nem közölte az információt.  

Súlyos baleset az M1-es autópályán, hatalmas a torlódás
