Itt az MNB kamatdöntése!
Itt az MNB kamatdöntése!

Portfolio
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,5%-on hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa. Ezzel már egy éve nem változott az irányadó ráta, és várhatóan a következő hónapokban sem fog.
Kedden ismét összeült a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, és a várakozásoknak megfelelően 6,5%-on hagyta az alapkamatot. Így tavaly szeptember óta tartja változatlanul a rátát a jegybank. A jegybanknak nem volt oka, hogy felülvizsgálja óvatos alapállását, amellyel elutasítja a kamatcsökkentés lehetőségét. Az inflációs pálya nagyjából várakozásoknak megfelelően húzódik, és bár a forint utóbbi hetekben mutatott erősödése középtávon javíthat az inflációs képen, egyelőre nagyon korai lenne abban bízni, hogy az a korábban vártnál hamarabb hozza el az árstabilitást a magyar gazdaságban. 

Várhatóan a következő hónapokban sem lesz tér a lazításra, mivel az infláció augusztusban 4,3% volt, ami még mindig magasabb az MNB célsávjánál. Legkorábban az év utolsó hónapjaiban csökkenhet a 4 százalékos szint alá az áremelkedési ütem, 2026 elején pedig a bázishatás miatt akár az is elképzelhető, hogy 3% alá essen az infláció.

Akkor pedig

erős érvet kaphat a Monetáris Tanács a kamat csökkentése mellett,

azonban, ha komolyan veszi mandátumát, akkor mégsem biztos, hogy léphet. Jelenleg ugyanis az árrésstopok és önkéntes árkorlátozások mintegy 1,5 százalékponttal csökkentik az áremelkedési ütemet, ha pedig ezek kivezetésre kerülnek, akkor az ismét 4% feletti inflációt hozhat, kérdés, hogyan értékeli ezt a helyzetet az MNB.

A mostani döntés egyben azt is jelenti, hogy fennmarad a 6,5%-os alapkamat, ami az év eleje óta erősen tartja a forintot. A magyar deviza az elmúlt hónapokban a kamatkülönbözetből profitáló carry trade-befektetők egyik kedvence lett globálisan, jórészt ennek köszönhetően erősödött 390-ig az euróval szemben.

Mivel szeptember a háromhavonta esedékes Inflációs jelentés megjelenésének a hónapja, a mai ülésen a friss gazdasági előrejelzéseket is megtárgyalta a Monetáris Tanács. A szokásoknak megfelelően délután három órakor teszi közzé a jegybank negyedévente frissülő GDP- és inflációs prognózist (a teljes jelentés szokás szerint csütörtökön jelenik meg). Emellett szintén 15 órakor megismerhetjük a kamatdöntést indokló közleményt is, és ekkor kezdődik Varga Mihály elnök sajtótájékoztatója.

A további eseményekről és bejelentésekről a Portfolio folyamatosan beszámol a délután folyamán.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

