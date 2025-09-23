Itt az MNB kamatdöntése!

Kedden ismét összeült a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, és a várakozásoknak megfelelően 6,5%-on hagyta az alapkamatot. Így tavaly szeptember óta tartja változatlanul a rátát a jegybank. A jegybanknak nem volt oka, hogy felülvizsgálja óvatos alapállását, amellyel elutasítja a kamatcsökkentés lehetőségét. Az inflációs pálya nagyjából várakozásoknak megfelelően húzódik, és bár a forint utóbbi hetekben mutatott erősödése középtávon javíthat az inflációs képen, egyelőre nagyon korai lenne abban bízni, hogy az a korábban vártnál hamarabb hozza el az árstabilitást a magyar gazdaságban.
Várhatóan a következő hónapokban sem lesz tér a lazításra, mivel az infláció augusztusban 4,3% volt, ami még mindig magasabb az MNB célsávjánál. Legkorábban az év utolsó hónapjaiban csökkenhet a 4 százalékos szint alá az áremelkedési ütem, 2026 elején pedig a bázishatás miatt akár az is elképzelhető, hogy 3% alá essen az infláció.
Akkor pedig
erős érvet kaphat a Monetáris Tanács a kamat csökkentése mellett,
azonban, ha komolyan veszi mandátumát, akkor mégsem biztos, hogy léphet. Jelenleg ugyanis az árrésstopok és önkéntes árkorlátozások mintegy 1,5 százalékponttal csökkentik az áremelkedési ütemet, ha pedig ezek kivezetésre kerülnek, akkor az ismét 4% feletti inflációt hozhat, kérdés, hogyan értékeli ezt a helyzetet az MNB.
A mostani döntés egyben azt is jelenti, hogy fennmarad a 6,5%-os alapkamat, ami az év eleje óta erősen tartja a forintot. A magyar deviza az elmúlt hónapokban a kamatkülönbözetből profitáló carry trade-befektetők egyik kedvence lett globálisan, jórészt ennek köszönhetően erősödött 390-ig az euróval szemben.
Mivel szeptember a háromhavonta esedékes Inflációs jelentés megjelenésének a hónapja, a mai ülésen a friss gazdasági előrejelzéseket is megtárgyalta a Monetáris Tanács. A szokásoknak megfelelően délután három órakor teszi közzé a jegybank negyedévente frissülő GDP- és inflációs prognózist (a teljes jelentés szokás szerint csütörtökön jelenik meg). Emellett szintén 15 órakor megismerhetjük a kamatdöntést indokló közleményt is, és ekkor kezdődik Varga Mihály elnök sajtótájékoztatója.
A további eseményekről és bejelentésekről a Portfolio folyamatosan beszámol a délután folyamán.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Mi történik az irodáinkkal, irodaházakkal? Nyomás a munkáltatókon és a fejlesztőkön
Izgalmas szekcióval folytatódott a Portfolio Property Investment Forum 2025.
Lebuktak a trükkös taxisok: lecsaptak az ellenőrök
Sok szabálytalanságra derült fény.
Fontos határidő elhalasztásáról döntött a MAVIR
Csúszik a projekt.
Azonnal vidd vissza, ha megvetted: szennyezett lehet a kedvelt étcsokoládé
Két ízt is érint az intézkedés.
Megvan, meddig maradhat Kína a klímavédelem szégyenpadján
Pár éven belül jöhet a fordulat.
Keményen az asztalra csapott a NATO-tagállam: "át kell térni Európában a háborús felkészülésre!"
Ukrajna szerepéről is beszélt Moszkvával szemben.
Nyugtalanító fejlemények Csernobilban: újabb drónokról jelentettek a tiltott zónában
Veszélyes közelségbe került.
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?