Jó hír érkezett Németországból

Németország gazdasági aktivitása 16 hónapos csúcsra gyorsult szeptemberben, elsősorban a szolgáltatási szektor fellendülésének köszönhetően, miközben a feldolgozóipar továbbra is gyengélkedik.

A HCOB német kompozit beszerzésimenedzser-index (BMI) szeptemberben 52,4 pontra emelkedett az augusztusi 50,5-ről, jelentősen felülmúlva az elemzők által várt 50,6 pontos értéket - derül ki a S&P Global által összeállított felmérésből. Ez már a negyedik egymást követő hónap, amikor a kompozit index - amely a szolgáltatási és feldolgozóipari szektort együttesen méri - az 50 pontos növekedési küszöb felett áll.

A szeptemberi javulást főként a szolgáltatási szektor jelentős fellendülése okozta, ahol az index 52,5 pontra emelkedett az augusztusi 49,3-ról, ami nyolchónapos csúcsot jelent.

A felmérés arra is rámutatott, hogy mindkét szektorban csökkent az új megrendelések száma, ami törékeny keresletre utal. "Úgy tűnik, gondok vannak a feldolgozóiparban" - nyilatkozta Cyrus de la Rubia, a Hamburg Commercial Bank vezető közgazdásza.

Ha a kereslet belföldön és külföldön is tovább csökken, a vállalatok hamarosan kénytelenek lesznek visszafogni a termelést is

- tette hozzá.

Az inflációs nyomás fokozódott, az input költségek és az értékesítési árak több hónapos csúcsra emelkedtek, különösen a szolgáltatási szektorban.

Bár a gazdaság összességében növekszik, de la Rubia óvatosságra int: "A megrendelések nyomás alatt vannak, különösen a feldolgozóiparban, de a szolgáltatási szektorban is, ami újabb lassulást vetíthet előre."

A szakértő szerint az üzleti várakozások is gyengültek az elkövetkező évre vonatkozóan, tükrözve a lassú gazdasággal és a magas működési költségekkel kapcsolatos aggodalmakat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images