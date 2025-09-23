  • Megjelenítés
Káosz az európai reptéren: elaludt a forgalomirányító, nem tudott leszállni az utasszállító
Káosz az európai reptéren: elaludt a forgalomirányító, nem tudott leszállni az utasszállító

Egy hónappal ezelőtt rendkívüli esemény történt a Kolozsvári Nemzetközi Repülőtéren. Egy utasszállító repülőgép nem tudott leszállni, mert a légiforgalmi irányító elaludt szolgálat közben - jelentette a Maszol.ro.

Szokatlan biztonsági incidens miatt kényszerült várakozásra egy több száz utast szállító repülőgép a Kolozsvári Nemzetközi Repülőtér légterében. A gép személyzete megszakította a leszállási folyamatot és a levegőben körözött hosszú időn keresztül, mert nem tudtak kapcsolatba lépni a repülőtéri irányítással, amely biztosította volna a biztonságos földet érést.

A helyzetet egyszerűen az okozta, hogy

a forgalomirányító egyszerűen elaludt munka közben.

Az egy hónapja történt esetről a román légiforgalmi irányító szolgálat (ROMATSA) kedden adott hivatalos tájékoztatást. A szervezet által lefolytatott belső vizsgálat megállapította, hogy az érintett légiforgalmi irányító korlátozott szakmai tapasztalattal rendelkezett és jelentős fáradtság halmozódott fel nála.

Meghozták az első intézkedéseket: átképezték a személyzetet, és figyelemmel kísérik a munkarendet, hogy hasonló incidensek ne fordulhassanak elő újra"

- közölték a ROMATSA képviselői.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy az utasok és a repülőgép biztonsága egyetlen pillanatig sem volt veszélyben az incidens során.

