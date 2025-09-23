Karcolásokkal megúszta a világ a vámháborút

A világgazdaság a vártnál ellenállóbbnak bizonyult 2025 első felében, de jelentős lefelé mutató kockázatok körvonalazódnak, mivel a kereskedelmi akadályok erősödése, valamint a geopolitikai és politikai bizonytalanság továbbra is fékezi a gazdasági aktivitást sok országban.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

Az OECD legfrissebb jelentése szerint a globális növekedés a 2024-es 3,3%-ról 2025-ben 3,2%-ra, 2026-ban pedig 2,9%-ra lassul. Ennek oka, hogy kimerülnek a magasabb vámok bevezetése előtt felhalmozott árukészletek, miközben a vámok alkalmazása és a tartós politikai bizonytalanság visszafogja a beruházásokat és a kereskedelmet, írja az Interim Economic Outlook nevű jelentés.

Az Egyesült Államok GDP-növekedése várhatóan 2025-ben 1,8%-ra, 2026-ban pedig 1,5%-ra esik vissza.

GDP-növekedése várhatóan 2025-ben 1,8%-ra, 2026-ban pedig 1,5%-ra esik vissza. Az euróövezetben 2025-ben 1,2%, 2026-ban pedig 1,0% növekedés várható.

2025-ben 1,2%, 2026-ban pedig 1,0% növekedés várható. Kína növekedése 2025-ben 4,9%-ra, 2026-ban pedig 4,4%-ra lassulhat.

Az infláció a legtöbb G20-országban mérséklődni fog, ahogy a gazdasági növekedés lassul, és a munkaerőpiaci nyomás enyhül. A teljes infláció 2025-ben 3,4%-ról 2026-ra 2,9%-ra csökkenhet, miközben a maginfláció a fejlett G20-gazdaságokban viszonylag stabil marad: 2025-ben 2,6%, 2026-ban 2,5%.

A világgazdaság ellenálló maradt, de a magasabb vámok és a politikai bizonytalanság teljes hatása még nem érezhető

- mondta Mathias Cormann, az OECD főtitkára.

A globális gazdasági növekedés lassulni fog, és továbbra is jelentős kockázatok állnak fenn, beleértve a fiskális fenntarthatósággal és a pénzügyi stabilitással kapcsolatos aggodalmakat is. .

A gazdasági növekedési kilátások erősítése érdekében kulcsfontosságú a kereskedelmi feszültségek tartós rendezése

Azt javasoljuk, hogy a kormányok érdemben működjenek együtt annak érdekében, hogy a nemzetközi kereskedelmi megállapodások igazságosabbak és hatékonyabbak legyenek, oly módon, hogy megőrizzék a nyitott piacok és a szabályokon alapuló globális kereskedelem gazdasági előnyeit - fogalmazott.

A jegybankoknak továbbra is ébernek kell maradniuk, és gyorsan kell reagálniuk az árstabilitást érintő kockázatok egyensúlyának elmozdulására. Amennyiben az inflációs várakozások horgonyzottak maradnak, a monetáris politikai kamatcsökkentéseknek folytatódniuk kell azokban a gazdaságokban, ahol az infláció várhatóan a jegybanki cél felé mérséklődik.

Az emelkedő költségvetési nyomás és a magas államadósság fényében fiskális fegyelemre van szükség ahhoz, hogy a kormányok biztosítsák a hosszú távú adósságfenntarthatóságot, és megőrizzék a mozgásteret a jövőbeli sokkok kezelésére. Hiteles középtávú kiigazítási pályák, a kiadások szigorúbb féken tartása és átcsoportosítása, valamint a bevételek optimalizálása kulcsfontosságú az adósságteher stabilizálásához.

„Az erőteljesebb strukturális reformok elengedhetetlenek ahhoz, hogy tartósan javuljanak az életszínvonalak, és a gazdaság kiaknázza az olyan új technológiákban rejlő lehetőségeket, mint például a mesterséges intelligencia” – mondta Álvaro Santos Pereira, az OECD vezető közgazdásza.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images