Készülhetnek az autósok: szerdán taxistüntetések béníthatják meg Budapestet
A taxisok szeptember 24-én tüntetésekkel készülnek a fővárosban, mivel akkor tárgyalják a Városházán a legújabb óluk szóló javaslatcsomagot.

Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének (TÉSZ) elnöke a 24.hu-nak nyilatkozott:

Ebben a rendeletben több olyan javaslat is szerepel, melyet nem vagy részben, de nem ebben a formában tárgyaltunk. A javaslatcsomagon is látszik, hogy az eredeti cél a létszámstop és a tarifa módosítás nincs is köztük. A legtöbb javaslat nem is a taxisok érdekében módosulnak

– mondta, és hozzátette, hogy szerinte a főváros a fejük felett dönt a szakmát érintő kérdésekről.

Ezt követően arról beszélt, hogy elfogyott a türelmük, és a tárgyalások helyett demonstrációval igyekeznek érvényt szerezni az akaratuknak. Azt is elmondta, hogy már elfogytak a szép szavak és az érvek, ezért „radikálisabb tárgyalási módszerekhez folyamodniuk”.

A taxisrendelet módosítása ellen több helyszínen tüntetést szerveznek a fővárosban, de az nem derült ki pontosan hol. Hasonló okokból januárban már szintén megmozdultak, akkor mintegy százan vettek részt a demonstráción a Hősök terén.

