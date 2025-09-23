Kijev szerint is küszöbön az államcsőd, egyetlen kiutat látnak

Egyre jobban fogynak Ukrajna pénzügyi tartalékai az Oroszországgal vívott háború miatt, így az európai ország felgyorsítaná az Nemzetközi Valutaalappal (IMF) folytatott hitelfelvételi tárgyalásokat.
A háborúban álló állam még az év vége előtt lezárná a négyéves hitelfelvételről szóló egyeztetéseket, a 2027-ig rendelkezésre bocsátott 15,5 milliárd dolláros hitelkeret nagy része ugyanis már kimerült.
A 2027 végéig szükséges források összegéről azonban ezidáig nem volt egyetértés Ukrajna és az IMF között. Előbbi 38 milliárd dolláros külföldi finanszírozási igényt becsült, míg a hitelfolyósító 65 szerint milliárd dollárnyira van szükség a háború folytatásához. A nagyobb összeg realitását a napokban Ukrajna kormánya is elismerte - derült ki a nevük elhallgatását kérő érintett szakértők nyilatkozatából. A külső finanszírozási igény pontos összegét sem az ukrán kormány szóvivője, sem az IMF nem erősítette meg hivatalosan. A háború óriási költségeit jól mutatja, hogy a szóban forgó 65 milliárd dolláros tétel (amely még nem is tartalmazza a háborúra fordított saját belső forrásokat) majdnem akkora, mint Szlovénia, vagy Fehéroroszország éves GDP-je.
A konszenzussá váló becslést a hírek szerint már megosztották az Európai Bizottsággal, az Európai Unió végrehajtó szerveivel, amely jelenleg azt tervezi, hogy a szükséges összeg nagy részét a befagyasztott orosz eszközök által termelt bevételből folyósítja majd.
Az IMF fenntartásokat fogalmazott meg Ukrajna pénzügyi stabilitásával kapcsolatban, mivel a háború miatt az ország folyamatosan kénytelen volt növelni katonai költségvetését,
ez pedig ma már államcsőddel fenyeget.
Az országot negatívan érintette, hogy az Egyesült Államok – amely Joe Biden elnöksége alatt az egyik legnagyobb finanszírozó volt – Donald Trump elnöksége alatt egyre kevésbé hajlandó folytatni a pénzügyi segítségnyújtást.
Az új IMF-hitelcsomag méretét hivatalosan még nem vitatták meg, de a korai becslések szerint ez körülbelül 8 milliárd dollárra tehető – mondták az ügyben érintett szakértők. A washingtoni székhelyű hitelező novemberben tárgyalja meg a program paramétereit a kijevi kormánnyal.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
