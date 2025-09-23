Kimondta a Fed elnöke: túl nagy az emelkedés, elszállt a részvények árfolyama

A jegybank vezetője egy Rhode Island-i Providence-ben tartott beszéde során válaszolt arra a kérdésre, hogy ő és kollégái mekkora hangsúlyt fektetnek a piaci árakra a kamatlábakkal kapcsolatos döntéshozatalkor, és a kérdező azt is tudni akarta, a Fed mekkora toleranciát mutat a magasabb eszközárakkal kapcsolatosan.

"Valóban figyelemmel kísérjük az általános pénzügyi feltételeket, és megvizsgáljuk, hogy politikánk olyan módon befolyásolja-e a pénzügyi feltételeket, ahogyan azt szeretnénk elérni" - mondta Powell.

De igaza van, számos mérce szerint, például a részvényárak meglehetősen magasan értékeltek"

- mondta.

A múlt heti monetáris politikai ülések előtt a részvények és más eszközök erőteljesen emelkedtek, mivel egyre erősödött a meggyőződés, hogy a Federal Open Market Committee csökkenteni fogja az irányadó egynapos kamatlábat. A részvények továbbra is emelkedtek, a főbb indexek sorozatban döntöttek meg rekordokat a szerdai döntés óta, amikor is 25 bázisponttal csökkentették a kamatot.

A piacok figyelnek ránk, követnek minket, és becslést készítenek arról, hogy szerintük merre tartanak a kamatok. És ennek megfelelően áraznak be mindent"

- mondta Powell a jelzáloghitelekről szóló beszélgetés során.

Bár Powell megjegyezte a magas részvényértékeket, hozzátette, hogy

ez nem a fokozott pénzügyi stabilitási kockázatok időszaka".

Címlapkép forrása: 2019 Getty Images

