Kimondta a Fed elnöke: túl nagy az emelkedés, elszállt a részvények árfolyama

A jegybank vezetője egy Rhode Island-i Providence-ben tartott beszéde során válaszolt arra a kérdésre, hogy ő és kollégái mekkora hangsúlyt fektetnek a piaci árakra a kamatlábakkal kapcsolatos döntéshozatalkor, és a kérdező azt is tudni akarta, a Fed mekkora toleranciát mutat a magasabb eszközárakkal kapcsolatosan.
"Valóban figyelemmel kísérjük az általános pénzügyi feltételeket, és megvizsgáljuk, hogy politikánk olyan módon befolyásolja-e a pénzügyi feltételeket, ahogyan azt szeretnénk elérni" - mondta Powell.
De igaza van, számos mérce szerint, például a részvényárak meglehetősen magasan értékeltek"
- mondta.
A múlt heti monetáris politikai ülések előtt a részvények és más eszközök erőteljesen emelkedtek, mivel egyre erősödött a meggyőződés, hogy a Federal Open Market Committee csökkenteni fogja az irányadó egynapos kamatlábat. A részvények továbbra is emelkedtek, a főbb indexek sorozatban döntöttek meg rekordokat a szerdai döntés óta, amikor is 25 bázisponttal csökkentették a kamatot.
A piacok figyelnek ránk, követnek minket, és becslést készítenek arról, hogy szerintük merre tartanak a kamatok. És ennek megfelelően áraznak be mindent"
- mondta Powell a jelzáloghitelekről szóló beszélgetés során.
Bár Powell megjegyezte a magas részvényértékeket, hozzátette, hogy
ez nem a fokozott pénzügyi stabilitási kockázatok időszaka".
