Lebuktak a trükkös taxisok: lecsaptak az ellenőrök
A Budapesti Közlekedési Központ fokozott ellenőrzéseket végez a fővárosi taxiszolgáltatók körében. Az elmúlt hetekben végrehajtott átfogó akciók során számos szabálytalanságot tártak fel, köztük hamis taxivezetői igazolvánnyal történő szolgáltatást és jogtalan viteldíj-megállapítást is.

A BKK szolgáltatásellenőrei a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal és próbavásárlókkal együttműködve folytatják a személyszállítási szolgáltatások ellenőrzését Budapest forgalmas közlekedési csomópontjain és taxiállomásain.

Az ellenőrzések elsődleges célja a szabálytalan szolgáltatók kiszűrése, akik tevékenységükkel kárt okoznak mind az utazóközönségnek, mind a jogkövető taxisoknak.

Az elmúlt időszakban végrehajtott 120 ellenőrzés során 51 esetben készült jegyzőkönyv különböző szabálytalanságok miatt. Különösen súlyos esetként emelkedett ki egy engedély nélküli szolgáltató, aki hamis taxivezetői igazolvánnyal dolgozott. A BKK ellenőrei a rendőrség közreműködését kérték, a járművezetőt a helyszínen elfogták és bűncselekmény gyanújával előállították.

A próbautasok bevonásával végzett vizsgálatok további visszaéléseket is feltártak: két esetben a taxisofőrök jogellenesen, előre meghatározott viteldíjat alkalmaztak taxaméter használata nélkül. Egy alkalommal pedig felmerült a taxaméter külső befolyásolásának gyanúja is. A Keleti pályaudvar lezárásának időszakában a BKK munkatársai a Kelenföldi pályaudvarnál is folyamatos jelenlétet biztosítottak, hogy fellépjenek a rendbontó taxisokkal szemben és segítsék az utasok zavartalan kiszolgálását.

A BKK a jelenlegi jogszabályi keretek között minden eszközt kihasznál az ellenőrzésekre, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy további szabályozási szigorításokra lenne szükség. Ha a Fővárosi Közgyűlés elfogadja a Taxirendelet beterjesztett módosítását, valamint az országos jogszabályokat is szigorítják a Főpolgármesteri Hivatal előterjesztése alapján, a

BKK még hatékonyabban ellenőrizheti majd a budapesti személytaxi-szolgáltatást.

A közlekedési társaság addig is folytatja a nagyszabású ellenőrzéseket a jogszerűtlenül működő személyszállítók kiszűrése és a szabálytalanságok visszaszorítása érdekében, védve ezzel az utasok biztonságát és a tisztességes piaci szereplők munkáját.

