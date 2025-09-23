Magyar Péter: a Tisza-kormány bevezeti a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat

Differenciált nyugdíjemelést, azaz a kisebb összegű nyugdíjak nagyobb emelését ígérte a nyugdíjasoknak Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Ezenkívül 120 ezer forintra emelné a minimálnyugdíjat a pártvezető, aki szerint ma egymillió nyugdíjas él a létminimum alatt. A 120-140 ezer forint közti nyugdíjak esetében pedig egyszeri, sávos extra emelést alkalmazna a Tisza-kormány.

Hétfő este harangozta be Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője, hogy kedd reggel a kormányra kerülésük esetén várható "jelentős nyugdíjemelésekről és a tisztes időskort elősegítő további lépésekről" tesz majd bejelentéseket.

A keddi sajtótájékoztatón Magyar Péter mellett Kármán András, a párt adópolitikai és költségvetési politikai szakértője vett részt.

A pártvezető szerint 2010-ben minden huszadik, ma minden negyedik magyar nyugdíjas él a létminimum alatt. 2010-ben az átlagkereset kb. 75%-a volt az átlagnyugdíj, mostanra alig éri el az átlagkereset 50%-át, mert a nyugdíjak elértéktelenedtek. Magyar Péter azt is leszögezte, hogy Magyarország Európa legnagyobb élelmiszer-inflációját szenvedte el az utóbbi években.

Egymillió nyugdíjas él a létminimum alatt

- állítja Magyar Péter.

Differenciált nyugdíjemelést ígér a Tisza, azaz a kisebb nyugdíjakat nagyobb ütemben, a nagyobb nyugdíjakat kisebb ütemben emelnék. Magyar Péter elmondása szerint áttekintették a költségvetés helyzetét, hogy miből lesz erre forrás.

27%-ról 5%-ra csökkentené a párt az egészséges élelmiszerek ÁFA-kulcsát, mondta Magyar Péter. A vényköteles gyógyszereket pedig ÁFA-mentessé tenné a Tisza, ez szerintük szintén nagy segítséget jelentene a nyugdíjasoknak.

Nagyon sok intézkedést fog hozni a Tisza-kormány a nyugdíjasokkal kapcsolatban - ígérte Magyar Péter.

A Tisza bevezeti a Nyugdíjas SZÉP-kártyát, amelyre 2,2 millió fő, azaz a nyugdíjasok 97%-a kap majd ilyen juttatást, melyet élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre lehet majd fordítani. A havi 500 ezer forint fölötti nyugdíjban részesülők azonban nem kapnak majd Nyugdíjas SZÉP-kártyát. A 250 ezer forint alatti nyugdíjasok 200 ezer forintot kapnak, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjasok pedig 100 ezer forintot fognak kapni.

A Tisza Párt bevezeti a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, amennyiben valaki legalább 20 évnyi munkaviszonnyal rendelkezik - ígérte Magyar Péter. Ez 280 ezer főt érint, közülük 160 ezer öregségi nyugdíjast és 120 ezer rokkantnyugdíjast. Ezek az emelések a normál nyugdíjemelésen felül várhatók - mondta a pártvezető. Ez több mint 400 ezer nyugdíjast érint. (A minimálnyugdíj ma 28 500 forint.)

Sávos extra emelést kapnak a 120-140 ezer forint közti nyugdíjak - ígérte Magyar Péter. 120-125 ezer forint között 12 ezer forinttal, 125-130 ezer forint között 10 ezer forinttal, 130-135 ezer forint között 8 ezer forinttal, 135-140 ezer forint között pedig 6 ezer forinttal nőnének a nyugdíjak. Ez az intézkedés 160 ezer főt érint.

- ígérte Magyar Péter. 120-125 ezer forint között 12 ezer forinttal, 125-130 ezer forint között 10 ezer forinttal, 130-135 ezer forint között 8 ezer forinttal, 135-140 ezer forint között pedig 6 ezer forinttal nőnének a nyugdíjak. Ez az intézkedés 160 ezer főt érint. Megduplázza a Tisza-kormány az időskorúak járadékát. Ez azokat érinti, akiknek nincs 20 évnyi elismert munkaviszonyuk.

Megduplázza a Tisza-kormány az időskorúak járadékát. Ez azokat érinti, akiknek nincs 20 évnyi elismert munkaviszonyuk.

A Tisza 20 ezer új, modern férőhelyet hoz létre korszerű idősotthonokban. 10 ezer férőhelyet államilag támogatott, piaci alapon épülő nyugdíjasházakban, 10 ezer férőhelyet pedig államilag finanszírozott szociális otthonokban hozna létre a párt. A beruházás jelentős részben EU-s forrásokból valósulhat meg, ezért a 400 milliárd forintos beruházás csak 140 milliárd forintba fog kerülni a magyar adófizetőknek.

Az ígéretek költségvetési vonzatáról Kármán András beszélt, aki leszögezte, hogy kulcsfontosságú, hogy minden ígéretnek legyen fedezete.

A Nyugdíjas SZÉP-kártya a legnagyobb, évi 350-400 milliárd forintos kiadás.

A nyugdíjfelzárkóztatás 120 ezer forintra, továbbá a 120-140 ezer forintos nyugdíjak lépcsőzetes emelése, illetve az időskorúak járadékának emelése együttesen mintegy 165-170 milliárd forintba kerül évente.

120 ezer forintra, továbbá a 120-140 ezer forintos nyugdíjak lépcsőzetes emelése, illetve az időskorúak járadékának emelése együttesen mintegy 165-170 milliárd forintba kerül évente. Az otthonápolási díjak emelése 20-25 milliárd forint többletkiadást jelentene.

Az ígért kiadások fedezetéről Kármán András elmondta: ma több száz, akár 500 milliárd forint értékben vannak propagandakiadásai, például nemzeti konzultációk, állami vállalatok hirdetései, ezeket azonnal megvágná a Tisza-kormány, ami megtakarítást eredményezne.

A Tisza zéró toleranciát fog alkalmazni a korrupcióval, túlárazott közbeszerzésekkel szemben,

ez is jelentős megtakarítást fog eredményezni.

A magyar állam GDP-arányos kamatkiadásai az EU élmezőnyében vannak, mert a befektetők magasabb hozamot várnak el a magyar államkötvényektől. Egy hiteles gazdaságpolitikával azonban évről évre százmilliárdos nagyságrendben lehetne kamatkiadást megtakarítani - véli Kármán András. Magyar Péter hozzátette, ez akár ezermilliárd forint is lehet. A lengyelek a magyarnál a GDP 1,5 százalékával alacsonyabb kamatterhet fizetnek - hívta fel a figyelmet Kármán.

Magyarország a vállalatok, köztük külföldi megabefektetések indokolatlan támogatása révén az EU-ban a legnagyobb vállalati támogatást költi el, de ebből a kis- és középvállalkozásoknak alig jut pénz, ezt a rendszert felül kell vizsgálni, átcsoportosítani a pénzeket, és ez megtakarításra is lehetőséget biztosítana - mondja Kármán.

Magyar Péter hozzáfűzte: ha jönnének az uniós források, és javulnának a külső körülmények, akkor évi 3-4%-os gazdasági növekedés lehetne Magyarországon, ez évi 3 ezer milliárd forint többletet jelentene, és a költségvetés pozícióját is javítaná.

Cikkünk folyamatosan frissül a sajtótájékoztatón elhangzottakkal.

