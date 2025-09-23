Mi állt a szokatlan balatoni invázió mögött?

A szakértők szerint a rendkívüli rajzás hátterében több tényező együttes hatása áll. A 2024 nyár végi algásodás következtében a tó üledékében szokatlanul nagy mennyiségű lárva fejlődött ki. Az enyhe téli időjárás kedvező feltételeket teremtett a lárvák átteleléséhez, míg a viszonylag hűvös májusi időjárás miatt a rajzás csak június közepén indult meg. Ezt követően azonban a meleg időjárás és a bőséges szervesanyag-ellátottság gyors fejlődést biztosított a populációnak.
A rajzás időbeli lefolyása is figyelemre méltó volt
Június közepén kezdődött az első jelentősebb kirepülési hullám, amely júliusra lezajlott. A lerakott petékből azonban gyorsan fejlődött a következő nemzedék, így augusztusban már a második generáció kirajzása kezdődött meg. A rajzási csúcs szeptemberben következett be, amely a Balaton teljes területét érintette, beleértve n
emcsak a Siófoki-medencét, hanem a nyugati partszakaszokat is.
A jelenség leginkább a Siófoki-medence déli partján okozott kellemetlenségeket, ahol a város erős fényei vonzzák a rovarokat, és a széljárás is jellemzően oda sodorja őket. Az idei év különlegessége azonban, hogy a lárvaszám egyenletesen magas volt a Balaton egész területén, így a zavaró rajzások a megszokottnál szélesebb körben jelentkeztek.
Bár az árvaszúnyogok nem csípnek, tömeges jelenlétük turisztikai szempontból is kellemetlenséget okozott a nyári szezonban. Ellepték a világos felületeket, ételekbe hullottak, és kulturális rendezvényeket is megzavarhattak.
A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az árvaszúnyogok
fontos ökológiai szerepet töltenek be a tó életében.
Lárváik az üledékben élnek, algákkal táplálkoznak, rajzásukkal pedig hozzájárulnak a Balaton öntisztulásához, valamint táplálékot biztosítanak halaknak és madaraknak.
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet folytatja a megfigyeléseket, és rendszeres tájékoztatást ígér a további fejleményekről.
Címlapkép forrása: Portfolio
Tőke, hitel, tőzsde: Székesfehérvárról indult a Portfolio és a KAVOSZ őszi országjárása
Székesfehérváron jártunk!
Még mindig a fast fashion uralja a plázákat, de a háttérben már érik a változás
A Portfolio Property Investment Forum 2025 második szekciója három gazdasági húzóágazatot állított fókuszba.
Olyat villantott a keleti nagyhatalom a repülőgép-hordozójával, amelyre eddig csak Amerika volt képes
Ezzel a nagyon szűk elitbe került.
Itt az MNB kamatdöntése!
Döntött a Monetáris Tanács.
Durván emelheti a tétet a NATO? Nukleáris bombákat hordozó gépeket kaphat Oroszország a hátsó kertjébe
Elindult a tanácskozás az európai fővárosokban.
Gaál József: "Ha csak a finanszírozás lenne a vállalkozások problémája, nyugodtan hátradőlhetnénk"
Kecskeméten folytatódott a Portfolio és Kavosz közös rendezvénysorozata.
Nem temetni kell Európát és Magyarországot, hanem most kell rájuk fogadni!
Magyarország is sokat profitálhat a most elindult trendekből.
Hogyan finanszírozzuk ma a vállalkozásunkat?
A jelenlegi gazdasági környezetben - emelkedő változó kamat környezetok, szűkülő hitelkeretek, lassuló növekedés és fokozódó piaci bizonytalanság mellett - a vállalatfinanszírozás strat
Megsarcolja az OTP a Revolut bankkártyákat?
Szeptember 19-től az OTP Bank új díjat vezetett be, ami a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyákat terheli abban az esetben, ha a kérdéses plasztikkal az OTP Bank bankautomatájából ves
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?