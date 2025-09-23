Most kell a nagy forinterő

Az erősebb forint kedvező hatásai már látszanak az inflációs folyamatokban a szakértők szerint. Fontos, hogy ki is tartson a lendület.

Lassabb idei növekedés

Szeptemberben sem okozott meglepetést a Monetáris Tanács, mivel a várakozásoknak megfelelően 6,50%-on tartotta az alapkamatot.

Az MNB friss előrejelzése szerint a mezőgazdaság gyenge teljesítménye miatt 2025-ben 0,6%-kal bővülhet a magyar gazdaság, ez 0,2 százalékponttal alacsonyabb, mint amit júniusban vártak. 2026-ban 2,8%-os, 2027-ben pedig 3,2%-os GDP-növekedést jeleznek, ami a júniusi előrejelzéssel megegyezik.

Az infláció esetében az idei évben átlagosan 4,6%-os rátával számolnak, a júniusitól némileg elmaradva, 2026-ban pedig kissé magasabban, 3,8%-on alakulhat a fogyasztóiár-index. Az áremelkedés üteme 2027 elején érheti el az inflációs célt és 2027-re is átlagosan 3,0%-os rátát várnak.

Kulcsszerepben a forint

Varga Mihály jegybankelnök a mai tájékoztatón hangsúlyozta: a Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél elérése mellett, ehhez továbbra is türelmes és óvatos monetáris politikai megközelítés indokolt

A forint erősödése és az árfolyam stabilitása alapot adhat az inflációs várakozások letöréséhez

– jelentette ki Varga. Kedvező fejlemény, hogy az év eleje óta erősödő forint hatása egyre inkább megjelenik ezzel is támogatva a dezinflációt. A másik pozitív hatás, hogy a forint befektetések vonzóbbá váltak.

Tartósan erős forint kell

Úgy gondoljuk, hogy még legalább hónapokig nem fog tudni az MNB kamatot csökkenteni, 2025 végére 6,50%-os alapkamatot várunk

– emelik ki elemzésükben az MBH Bank közgazdászai.

Ennek elsődleges oka a továbbra is célsávon kívül mozgó infláció. 2026-ban már a toleranciasávon belüli inflációs számokat is láthatunk, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy az árrés-stopok majdani kivezetése felfelé mutató kockázatként jelenik meg. Várakozásunk szerint ezt valamikor 2026 közepén szüntetheti meg a kormány - folytatja az MBH elemzése.

A forint ismét erősödött a legutóbbi kamatdöntés óta, ennek egyik legfontosabb oka az egyre táguló kamatkülönbözet. Az erős forint segíti a dezinflációs folyamatokat, elsősorban az üzemanyag, valamint a tartós fogyasztási cikkek árán mutatkozik ez meg.

Ahhoz, hogy az inflációcsökkentő hatás tartós legyen, a forintnak huzamosabb ideig erős szinteken kellene maradnia

- mutatnak rá a szakemberek.

Mivel az EKB részéről is várható még egy kamatvágás és a Fed is elindult a kamatcsökkentés útján, így egyre nő az MNB mozgástere is.

Ugyanakkor az MNB várhatóan nagyon figyelni fog arra, hogy ne kockáztasson meg forintgyengülést egy kamatcsökkentés hatására

- áll az elemzésben. Mindezek miatt azt gondolják a szakértők, hogy valamikor 2026-ban elindulhat a kamatcsökkentési ciklus, jövő év végére 6%-os alapkamattal számolnak.

