Oroszország a földet érésre készül

Lassabb ütemű növekedésre készül Oroszország.

Az orosz gazdaság mérsékeltebb ütemben, de továbbra is növekedni fog egy kontrollált "puha landolás" részeként Alekszandr Resetnyikov gazdasági miniszter szerint. A miniszter nyilatkozatát a minisztérium hivatalos Telegram-csatornáján tették közzé.

Forrás: Reuters

