Oroszország a földet érésre készül
Oroszország a földet érésre készül

Lassabb ütemű növekedésre készül Oroszország.

Az orosz gazdaság mérsékeltebb ütemben, de továbbra is növekedni fog egy kontrollált "puha landolás" részeként Alekszandr Resetnyikov gazdasági miniszter szerint. A miniszter nyilatkozatát a minisztérium hivatalos Telegram-csatornáján tették közzé.

Alekszandr Resetnyikov orosz gazdasági miniszter kedden kijelentette, hogy az orosz gazdaság a korábbinál valamivel mérsékeltebb ütemben, de továbbra is növekedni fog egy kontrollált, "puha landolás" keretében.

