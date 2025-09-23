Oroszország a földet érésre készül

Az orosz gazdaság mérsékeltebb ütemben, de továbbra is növekedni fog egy kontrollált "puha landolás" részeként Alekszandr Resetnyikov gazdasági miniszter szerint. A miniszter nyilatkozatát a minisztérium hivatalos Telegram-csatornáján tették közzé.
Alekszandr Resetnyikov orosz gazdasági miniszter kedden kijelentette, hogy az orosz gazdaság a korábbinál valamivel mérsékeltebb ütemben, de továbbra is növekedni fog egy kontrollált, "puha landolás" keretében.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
