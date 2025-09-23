Powell bejelentette: nagyobb baj van a munkaerőpiacon, mint gondolnánk

Jerome Powell, az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve elnöke kedden kijelentette, hogy a munkaerőpiaci gyengülés jelenleg nagyobb súllyal esik latba a döntéshozatai struktúrában, mint a makacs infláció miatti aggodalmak.
Elmondta, hogy ez vezetett a Fed irányadó kamatának múlt heti csökkentéséhez, amelyet ő is támogatott.
A Federal Open Market Committee (FOMC) idei első kamatcsökkentése olyan időszakban történt, amikor mind a munkavállalók kínálata, mind a kereslet irántuk csökken, miközben a vámok rövid távú hatása felfelé nyomja az inflációt.
Powell a Rhode Island-i Providence-ben üzleti vezetők előtt tartott beszédében hangsúlyozta, hogy ilyen helyzetben a Fed feladata "kettős mandátumának mindkét oldalát egyensúlyban tartani" - vagyis biztosítani az árstabilitást és az alacsony munkanélküliséget.
Az inflációs kockázatok rövid távon felfelé, a foglalkoztatási kockázatok pedig lefelé mutatnak - ez kihívást jelentő helyzet",
- mondta.
A kétirányú kockázatok azt jelentik, hogy nincs kockázatmentes út."
A munkaerőpiacról szólva Powell megjegyezte, hogy "jelentős lassulás" tapasztalható mind a kínálat, mind a kereslet terén. A bérnövekedés drámaian lelassult, a nyári hónapokban átlagosan 30 000 alatt maradt, miközben a referenciaértékek felülvizsgálata szerint a 2025 márciusát megelőző 12 hónapban közel egymillióval kevesebb munkahely jött létre.
Ugyanakkor az infláció jelentősen csökkent a 2022-es, több mint 40 éves csúcs óta, de még mindig jóval a Fed 2%-os célja felett van. A pénteken közzéteendő kereskedelmi minisztériumi adatok várhatóan azt mutatják, hogy a személyes fogyasztási árak éves szinten 2,7%-kal emelkedtek, míg az élelmiszerek és energia nélkül számított maginfláció 2,9% lehet - mondta Powell.
A bizonytalanságot növeli Donald Trump elnök vámintézkedéseinek hatása. Az elnök továbbra is tárgyal az Egyesült Államok fő kereskedelmi partnereivel a vámok végső szintjéről, a Kínával kapcsolatos kulcsfontosságú határidő november elején jár le. A Fed közgazdászai egyelőre úgy tekintik a vámokat, mint az árak átmeneti emelkedését, bár ez változhat.
Az infláció pályájával kapcsolatos bizonytalanság továbbra is magas",
- mondta Powell. "Gondosan értékeljük és kezeljük a magasabb és tartósabb infláció kockázatát. Biztosítani fogjuk, hogy az árak egyszeri emelkedése ne váljon folyamatos inflációs problémává."
Powell alatt a Fed rengeteg kritikát kap a Fehér Háztól, és a tisztviselők között szokatlanul nagy a véleménykülönbség. Az FOMC ülése szoros, 10-9 arányú megosztottsággal zárult azzal kapcsolatban, hogy idén egy vagy két további negyedpontos kamatcsökkentés lenne-e megfelelő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
