Súlyos baleset az M1-es autópályán, hatalmas a torlódás

Az Útinform beszámolója szerint Tata térségében kell számítani fennakadásokra.

A hatóságok jelentése szerint a 65. kilométernél Budapest irányába súlyos baleset történt. Itt a külső sávot is le kellett zárni emiatt az autók feltorlódtak, összesen 8 kilométeres dugóra kell készülniük az útvonalon közlekedőknek.

Arról nem írtak, hogy pontosan milyen károk vagy sebesülés történt a baleset során.

Aki el szeretné kerülni a dugóban veszteglést, annak Csémnél kell lehajtania a pályáról (Komárom-Kisbér csomópont), majd a Tatabánya-CENTRUM, 1-es főútnál vissza.

